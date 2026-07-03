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Paris Saint-Germain v Borussia Dortmund - UEFA Champions League Round of 16: Second LegGetty Images Sport
Luis Felipe Gonçalves

Neymar já eliminou Haaland em duelo marcado por provocação

Brasil x Noruega
Brasil
Noruega
Copa do Mundo
Neymar
E. Haaland
Liga dos Campeões
PSG
Borussia Dortmund

Seis anos antes de se reencontrarem na Copa, rivais protagonizaram trocas de provocações durante Champions League

O confronto entre Brasil e Noruega neste domingo, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, reacende uma rivalidade que pegou fogo há seis anos. Em 2020, Neymar e Haaland protagonizaram uma sequência de provocações dentro e fora de campo em um mata-mata decisivo de Champions League.

Em março de 2020, PSG e Borussia Dortmund se encontraram nas oitavas de final da competição. Os franceses tentavam superar o trauma das eliminações precoces; o Dortmund vinha embalado pelos gols do jovem norueguês, que tinha apenas 19 anos e já assustava a Europa.

Após o jogo de ida, com Haaland marcando dois gols na vitória do Dortmund por 2 a 1, o atacante publicou nas redes sociais uma foto com o nome "Paris" estampado no moletom da equipe alemã. Para um seguidor que interagiu com a postagem, a resposta foi direta: "minha cidade, não a sua."

A publicação não caiu bem. O elenco do PSG ficou incomodado, e guardou a resposta para o campo.

No jogo de volta, Neymar abriu o placar ainda no primeiro tempo, igualando o agregado, e celebrou imitando a comemoração característica de Haaland: o gesto de meditação, braços cruzados e postura serena. A mensagem era clara. O PSG venceu por 2 a 0 com gol de Bernat e avançou às quartas.

Copa do Mundo
Brasil crest
Brasil
BRA
Noruega crest
Noruega
NOR

Mas a noite não terminou com o apito final. Ao fim da partida, os jogadores parisienses se reuniram no gramado e repetiram a comemoração de Haaland em coro, gerando uma provocação coletiva para o norueguês.

Neymar PSGReprodução

Neymar foi além. Nas redes sociais, publicou uma montagem com a mesma legenda que havia gerado toda a confusão:

"Paris é a nossa cidade, não a sua."

Em sua série documental, Neymar revelou os bastidores da preparação para aquela noite, incluindo a conversa com o elenco antes do jogo.

"Se eu fizer um gol, eu vou imitar o Haaland. Todo mundo começou a falar, e o Marquinhos: 'Vocês não conhecem ele, deixa ele fazer a hora que ele quiser'. Começaram a falar: 'Faz no final, faz no final'... E eu: 'Não vou fazer no final, vou fazer a hora que eu fizer o gol. Se eu fizer o gol com um minuto, vou fazer'."

"'Se perder, não. Nós vamos ganhar, eu vou fazer o gol e eu vou imitar o Haaland'. Esse é meu pensamento e acabou. Fui para o jogo assim."

Naquela edição da Champions, disputada em bolha em Lisboa por causa da pandemia, o PSG chegou até a final liderado por Neymar, eliminando Dortmund, Atalanta e RB Leipzig. O título escapou na decisão contra o Bayern de Munique, derrota por 1 a 0 com gol de Coman.

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