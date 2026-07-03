Neymar já eliminou Haaland em duelo marcado por provocação

O confronto entre Brasil e Noruega neste domingo, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, reacende uma rivalidade que pegou fogo há seis anos. Em 2020, Neymar e Haaland protagonizaram uma sequência de provocações dentro e fora de campo em um mata-mata decisivo de Champions League.

Em março de 2020, PSG e Borussia Dortmund se encontraram nas oitavas de final da competição. Os franceses tentavam superar o trauma das eliminações precoces; o Dortmund vinha embalado pelos gols do jovem norueguês, que tinha apenas 19 anos e já assustava a Europa.

Após o jogo de ida, com Haaland marcando dois gols na vitória do Dortmund por 2 a 1, o atacante publicou nas redes sociais uma foto com o nome "Paris" estampado no moletom da equipe alemã. Para um seguidor que interagiu com a postagem, a resposta foi direta: "minha cidade, não a sua."

A publicação não caiu bem. O elenco do PSG ficou incomodado, e guardou a resposta para o campo.

No jogo de volta, Neymar abriu o placar ainda no primeiro tempo, igualando o agregado, e celebrou imitando a comemoração característica de Haaland: o gesto de meditação, braços cruzados e postura serena. A mensagem era clara. O PSG venceu por 2 a 0 com gol de Bernat e avançou às quartas.

Mas a noite não terminou com o apito final. Ao fim da partida, os jogadores parisienses se reuniram no gramado e repetiram a comemoração de Haaland em coro, gerando uma provocação coletiva para o norueguês.

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Neymar foi além. Nas redes sociais, publicou uma montagem com a mesma legenda que havia gerado toda a confusão:

"Paris é a nossa cidade, não a sua."

Em sua série documental, Neymar revelou os bastidores da preparação para aquela noite, incluindo a conversa com o elenco antes do jogo.

"Se eu fizer um gol, eu vou imitar o Haaland. Todo mundo começou a falar, e o Marquinhos: 'Vocês não conhecem ele, deixa ele fazer a hora que ele quiser'. Começaram a falar: 'Faz no final, faz no final'... E eu: 'Não vou fazer no final, vou fazer a hora que eu fizer o gol. Se eu fizer o gol com um minuto, vou fazer'."

"'Se perder, não. Nós vamos ganhar, eu vou fazer o gol e eu vou imitar o Haaland'. Esse é meu pensamento e acabou. Fui para o jogo assim."

Naquela edição da Champions, disputada em bolha em Lisboa por causa da pandemia, o PSG chegou até a final liderado por Neymar, eliminando Dortmund, Atalanta e RB Leipzig. O título escapou na decisão contra o Bayern de Munique, derrota por 1 a 0 com gol de Coman.