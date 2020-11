"Neymar é muito mais maduro no PSG do que era no Barcelona", diz Rafinha

Meia reencontrou o craque da seleção brasileira no PSG e destacou o crescimento do atacante

Após 14 anos, Rafinha deixou o e assinou contrato com o por três temporadas, até 2023, e reencontrou um velho conhecido: Neymar.

No Barcelona, os brasileiros foram companheiros durante os quatro anos do atacante no clube catalão, e Rafinha destacou uma mudança comportamental no camisa 10.

“Encontrei um jogador muito mais maduro que no Barça. O Neymar é de classe mundial, um dos melhores do mundo. É um privilégio jogar com ele”, disse ao Telefoot.

Foto: Getty Images

Neymar entrou em campo na derrota para o por 3 a 2 na sexta-feira (20), pelo . O brasileiro começou a partida no banco de reservas e ficou apenas 30 minutos em campo. No período, teve apenas uma finalização em cobrança de falta.