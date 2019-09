"Neymar e Mbappé ganharão a Bola de Ouro um dia", aposta Drogba

O marfinense, eterno ídolo do Chelsea, detscou também o entrosamento da dupla

Ídolo histórico do , e atacante também com boa passagem pelo Olympique de Marseille na , Didier Drogba fez questão de colocar Neymar e Mbappé na mais alta prateleira dos craques do futebol atual.

Perguntado sobre a dupla, que volta a entrar em campo junta neste sábado (28), contra o , depois que Mbappé se recuperou de lesão, Drogba apostou que ambos um dia irão ser eleitos melhores do mundo.

“Sim, Neymar e Mbappé um dia irão ganhar a Bola de Ouro. Eles fazem parte deste pequeno grupo de jogadores excepcionais. São poucos no mundo”, disse. O marfinense também destacou o entrosamento entre os atacantes.

“Neymar gosta de criar espaços e disparar, e Kylian gosta de aproveitar estes espaços. É isso: Neymar cria e Kylian aproveita, funciona muito bem. Apenas os observe quando estão juntos. Eles estão constantemente se procurando”, completou.

