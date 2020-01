Neymar e Mbappé ficam no banco do PSG, raridade na temporada

Juntos, os atacantes fizeram 34 gols nesta temporada pela equipe parisiense

O entrou em campo neste domingo (19) para enfrentar o Lorient, líder da segunda divisão francesa, com uma novidade no duelo válido pela fase de 16 avos de final da Copa da : destaques do time, Neymar e Mbappé ficaram no banco de reservas.

Os atacantes, que somam entre si 34 gols (21 do francês e 13 do brasileiro) nesta temporada, vinham iniciando os últimos duelos ao lado de Di María e Mauro Icardi, formando o “Quarteto Fantástico” no ataque parisiense.

Em seus lugares, Tuchel escolheu Sarabia e Draxler. É ver se o irá ou não sentir falta de seus craques.