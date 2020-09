Neymar e Mbappé, enfim juntos de novo no PSG

Após casos de Covid-19 e suspensão, jogadores atuam juntos pela primeira vez na temporada 2020/21

Juntos pela primeira vez na temporada! Embalado com duas vitórias consecutivas no Campeonato Francês, o visita o neste domingo (27), às 16h (de Brasília), com Neymar e Mbappé em campo.

“Tem uma força de trabalho quase completa é sempre mais fácil, Mbappé e Neymar nos permitem abrir espaços. Eles estão lá para fazer a diferença e estamos felizes em poder ver os dois juntos novamente. Preferimos ter os dois, e amanhã (domingo) eles vão jogar juntos normalmente ", revelou o técnico Thomas Tuchel.

Vale lembrar que Neymar cumpriu dois jogos de suspensão após ser expulso contra o . O brasileiro ainda pode ser suspenso por mais tempo.

Já Mbappé foi afastado das primeiras rodadas por ter contraído Covid-19 e retornou aos gramados antes do camisa 10.