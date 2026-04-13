Neymar é fã de um jogador de futebol holandês: "Acho ele mágico!"

Neymar disse, em um vídeo promocional no canal da Ziggo Sport, que antigamente adorava assistir a imagens de Dennis Bergkamp. A emissora entrevistou o craque no Brasil.

“Sou um jogador que arrisca a qualquer momento. Cometer erros faz parte do seu crescimento e, portanto, também faz parte da sua rotina”, diz Neymar na breve reportagem.

“Eu adorava assistir a vídeos do Dennis Bergkamp. Ele era mágico”, diz o atacante do Santos em seguida no vídeo.

A entrevista completa com Neymar será exibida na próxima sexta-feira, às 16h, no canal do YouTube da Ziggo Sport.

Neymar joga atualmente em seu país natal, pelo Santos. O ponta-esquerda de 34 anos entrou em campo em cinco partidas do campeonato nesta temporada. Ele marcou três gols e deu duas assistências.



