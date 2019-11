Neymar do Real Madrid? Rodrygo pode ser uma estrela por seus próprios méritos

Jovem brasileiro marcou três gols na vitória sobre o Galatasaray, nesta quarta-feira, pela quarta rodada da fase de grupos da UEFA Champions League

Quatro minutos!

Foi o suficiente para Rodrygo, de 18 anos, se tornar o brasileiro mais jovem a marcar na Liga dos Campeões.

Sete minutos!

Foi o suficiente para ele se tornar o jogador mais jovem da história da Liga dos Campeões a marcar duas vezes no mesmo jogo.

No final dos 90 minutos, ele se tornou o segundo mais jovem a fazer um hat-trick no torneio.

Estatísticas realmente surpreendentes, mas talvez nos surpreendamos que ele tenha demorado tanto tempo para vencer o principal torneio de clubes do mundo. Afinal, este não é um garoto conhecido por andar por aí.

Ele estreou profissionalmente no em novembro de 2017, com apenas 16 anos. No ano seguinte, ele acertou sua transferência para o em 20 minutos.

A espera acordada de 12 meses antes de realmente se mudar para a deixou Rodrygo ainda mais impaciente. E a lesão no tendão que o afastou do início da temporada deve ter intensificado sua determinação de causar uma primeira impressão positiva nos fiéis do Real Madrid.

Ele alcançou esse objetivo com um belo ataque a solo - apenas 93 segundos após sua estreia na Liga (somente lenda do Ronaldo já fez isso mais rápido).

Não havia gol no seu arco na Liga dos Campeões. Rodrygo, no entanto, justificou completamente a ousada decisão de Zinedine Zidane de colocá-lo diante do em Istambul, há duas semanas, com um desempenho surpreendentemente confiante em um ambiente tão hostil.

A inclusão de Rodrygo chegou até como uma surpresa para o próprio jogador, mas ele aceitou tudo com entusiasmo e depois entusiasmou: "Cara, eu gostei disso".

Ele aproveitou ainda mais o jogo de volta. Foram necessários apenas quatro minutos no confronto de quarta-feira, no Santiago Bernabéu. Rodrygo controlou instantaneamente uma bola e, agilmente, bateu com o pé esquerdo no canto inferior do gol do Galatasaray.

A celebração foi tão assustadoramente controlada quanto o final. Mais uma vez, ele fez parecer que ele já faz esse tipo de coisa há anos - porque ele faz esse tipo de coisa há anos.

O local não parece fazer nenhuma diferença; nada parece perturbá-lo.

Quando perguntado anteriormente o que ele ofereceria ao Real Madrid, ele simplesmente declarou: "Sou um atacante rápido, com finalização e drible".

Ele também pode usar a cabeça, como ilustrou apenas três minutos depois de abrir sua conta na Liga dos Campeões.

Marcelo foi o provedor mais uma vez. Desta vez, porém, Rodrygo encontrou o cruzamento de seu compatriota com uma cabeçada habilmente inclinada no canto inferior direito.

Mais uma vez, sem celebrações exageradas. História feita? Nada demais. Apenas obrigado a Marcelo pelo ótimo passe.

Surpreendentemente, ele poderia ter marcado o hat-trick mais rápido de todos os tempos na Liga dos Campeões, quando o Real Madrid recebeu um pênalti no 14º minuto por uma falta em Toni Kroos, nos limites da área de Galatasaray.



(Foto: Getty Images)

No entanto, Sergio Ramos foi quem converteu o pênalti.

A Rodrygo não poderia ser negada a bola da partida. Ele completou seu perfeito hat-trick nos segundos agonizantes de uma vitória retumbante por 6-0, dando uma assistência ainda para Karim Benzema no quarto gol da equipe.

Dado o histórico de Santos, o prestígio de atacar e o talento de ataque prodigioso, Rodrygo foi obviamente comparado a Neymar em várias ocasiões.

Ao chegar à capital espanhola, ele foi comparado ao craque do e foi chamado de "O Neymar de Madrid".

Rodrygo respondeu calmamente: "Existe apenas um Neymar; não haverá outro. Gostaria apenas de ser o Rodrygo do Real Madrid".

Ele pode realizar o seu desejo e já está fazendo história - e é o nome dele mesmo.