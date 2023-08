Neymar foi convocado com lesão, e seleção brasileira acompanha recuperação de perto

O atacante também deve demorar a estrear com a camisa do Al Hilal, seu novo clube

Neymar desembarcou nesta sexta-feira (18), em Riad, na Arábia Saudita, e será apresentado oficialmente à torcida do Al Hilal neste sábado, antes do duelo contra o Al Feiha. A estreia do atacante, no entanto, vai demorar mais um pouco, isso porque, segundo soube a GOAL, o brasileiro ainda precisa se recuperar de uma lesão.

A comissão técnica ainda vai avaliar o atacante de forma mais minuciosa e o jogador pode levar duas semanas para estar pronto para a estreia. Vale ressaltar que no PSG, ele iniciou a pré-temporada com a equipe, mas ficou afastado dos treinos nos últimos dias, fazendo trabalhos na academia. Na ocasião, o time francês informou que ele se recuperava de uma virose.

A seleção brasileira vai acompanhar de perto a situação de Neymar, uma vez que o jogador foi convocado por Fernando Diniz para os jogos contra Bolívia e Peru, nos dias 8 e 12 de setembro respectivamente. Inicialmente, o jogador não preocupa e há confiança de que estará normalmente à disposição.