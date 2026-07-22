O brasileiro Neymar da Silva voltou a gerar polémica, após o seu regresso da participação com a Seleção Canarinha no Mundial de 2026.

A seleção do Brasil despediu-se precocemente do Mundial de 2026, mais concretamente nos oitavos de final, depois da derrota frente à Noruega (2-1).

Poucos dias após a sua eliminação precoce, Neymar surpreendeu todos ao aparecer em Las Vegas para participar num torneio de póquer.

A presença do capitão da seleção brasileira neste evento provocou amplas reações nas redes sociais, com alguns a verem nela um contraste flagrante com a deceção sentida após a eliminação do Brasil da competição.

E a situação repetiu-se novamente, mas desta vez aproveitou o facto de não ter viajado até à Venezuela com o seu clube, o Santos, para defrontar a equipa da Universidade Central na primeira jornada de qualificação da Copa Sul-Americana, depois de ter sido poupado pela equipa técnica, e assistiu, na companhia dos seus amigos, à quarta fase do torneio brasileiro de póquer, segundo a rede brasileira "Globo".

Por seu lado, a rede brasileira "ESPN" referiu que, em 2025, Neymar ganhou 53.500 reais brasileiros durante a sua participação no torneio de póquer. Esta fase decorre até 30 de julho, e prevê-se que Neymar volte a participar nos próximos dias.