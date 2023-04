Neymar ajudou Santos a fechar patrocínio e volta à Vila Belmiro

O craque do PSG, que se recupera de lesão, voltou a se relacionar com o clube que o revelou

O Santos ficou no empate sem gols com o Audax Italiano, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. E o que mais chamou a atenção em uma partida na qual o Peixe não conseguiu converter em gol as oportunidades criadas, foi a presença de Neymar. Só que nas arquibancadas da Vila Belmiro. O craque do PSG, ídolo do Alvinegro Praiano, se recupera de lesão. E se não pôde ajudar a equipe santista em campo, Neymar ao menos conseguiu fazê-lo fora das quatro linhas.

Isso porque o Santos estreou oficialmente o seu novo patrocínio master, estampando a logo de uma empresa de apostas esportivas online que também é parceira de Neymar. O craque, inclusive, é o embaixador da marca e o acerto com o ex-clube foi costurado com a ajuda de seu pai, segundo noticiado pelo UOL.

O acordo entre Blaze e Santos será por dois anos e vai render um total de R$ 45 milhões aos cofres alvinegros. Se Neymar não atua mais com a camisa do Peixe, a sua presença agora não se resume mais apenas às memórias gloriosas do período entre 2009 e 2013. Com direito a presença do próprio craque na Vila Belmiro, vestindo camisa e tudo, toda vez que o torcedor santista olhar para a camisa do clube até 2024 vai se lembrar, mais uma vez, de um dos mais famosos Meninos da Vila.