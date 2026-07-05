Neymar (34) anuncia imediatamente sua aposentadoria: “Acabou”

Neymar anunciou sua aposentadoria da seleção logo após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo. O atacante de 34 anos, do Santos, não conseguiu evitar a derrota para a Noruega (1 a 2) nas oitavas de final e deixou claro, após a partida, que sua carreira na seleção havia chegado ao fim. Neymar ainda converteu um pênalti nos acréscimos, seu último toque na bola como jogador da seleção brasileira.

Após o apito final, Neymar, visivelmente emocionado, falou sobre seu futuro na seleção nacional. O atacante afirmou que sua tentativa de se tornar campeão mundial com o Brasil chegou definitivamente ao fim.

“Eu tentei, eu tentei. Agora acabou. Comecei aqui e termino aqui”, disse Neymar. Com isso, o astro se refere ao MetLife Stadium, onde estreou pela Seleção Brasileira em 2010, durante um amistoso contra os Estados Unidos, e agora encerra sua carreira internacional com a derrota nas oitavas de final da Copa do Mundo contra a Noruega.

Após suas palavras, Neymar irrompe em lágrimas, enquanto seus companheiros de equipe tentam consolá-lo. A eliminação contra a Noruega significa, para o craque brasileiro, o fim doloroso de sua quarta e última Copa do Mundo.

Para o Brasil, a derrota representa o pior desempenho em uma Copa do Mundo desde 1990. O país recordista, que conquistou a Copa do Mundo cinco vezes, aguarda um novo título desde 2002.

Também no plano pessoal, a partida rendeu um recorde indesejado para Neymar. Ele é apenas o segundo brasileiro a participar de quatro Copas do Mundo sem nunca ter se tornado campeão mundial. Antes dele, isso aconteceu com Thiago Silva.

Neymar encerra sua carreira na seleção com números impressionantes. O atacante disputou 130 partidas pela seleção, nas quais marcou 80 gols e deu 58 assistências. Seu único título com a seleção brasileira principal é a Copa das Confederações de 2013. Além disso, ele levou o Brasil ao ouro olímpico em 2016 com a seleção olímpica.