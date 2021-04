Choupo-Moting: herói do PSG em 2020 pode ser o algoz de 2021

Atacante foi contratado para ser o reserva de Lewandowski, que está machucado, e terá a chance de ser o algoz de seu ex-time na Liga dos Campeões

Depois de uma final muito equilibrada em 2019/20, o destino colocou mais uma vez PSG e Bayern de Munique frente a frente na Liga dos Campeões. Mas além de ser a reedição da última decisão do torneio e a chance de o Paris conseguir uma revanche diante dos alemães, a partida terá um personagem bastante especial e talvez inesperado: Choupo-Moting, o herói do PSG na Champions de 2020, que poderá ser o algoz em 2021.

O atacante camaronês não costuma jogar como titular no Bayern de Munique, longe disso. Contudo, ele foi contratado para ser o reserva de Robert Lewandowski, que se machucou durante a disputa das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo e será desfalque certo para o duelo desta quarta (06), contra o PSG.

Dessa forma, Choupo-Moting deve ganhar a vaga de titular nas quartas da Champions - assim como já aconteceu no último final de semana, contra o RB Leipzig -, justamente para jogar contra o Paris, seu ex-clube.

O atacante defendeu o clube francês ao lado de Neymar, Mbappé e cia. e teve uma história no mínimo curiosa antes de se transferir à Alemanha. Na temporada passada, mesmo na reserva da equipe, o camaronês foi o herói da classificação diante da Atalanta, nas quartas de final da Liga dos Campeões, marcando um gol nos minutos finais da partida.

Depois da classificação histórica, o PSG passou pelo RB Leipzig e chegou à grande final, mas acabou derrotado pelo Bayern. Contudo, poucos dias depois do amargo revés, Choupo-Moting não teve seu contrato renovado pelo Paris, mas ganhou uma chance de ser o reserva do melhor jogador do mundo em Munique.

Agora, o destino quis que PSG e Bayern se reencontrassem na Champions League, mas sem Lewandowski, que está lesionado. Dessa forma, o camaronês terá a chance de ser titular na decisão contra o Paris, o clube que ajudou a levar para a primeira final de Liga dos Campeões de sua história, e pode passar de herói a algoz dos franceses no principal torneio do futebol europeu.

"Tive dois anos muito bons e emocionantes em Paris - não apenas por causa dos meus primeiros títulos ou por chegar à final da UCL. Fiz muitos amigos lá e ainda estamos em contato até hoje. O clube tem um lugar no meu coração. Se eu pudesse escolher, teríamos nos encontrado na final e não agora. Mas ver os caras novamente será especial”, disse o atacante em entrevista exclusiva à Goal.

É claro que Choupo-Moting está longe de ter a mesma qualidade de Robert Lewandowski. Mas se o Bayern não pode contar com os gols do melhor do mundo, pode pelo menos apostar na ‘lei do ex’ para suprir a ausência do centroavante polonês.