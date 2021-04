PSG x Bayern de Munique: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta terça-feira (13), pelas quartas de final da Champions League; veja como acompanhar ao vivo na internet

O PSG recebe o Bayern de Munique nesta terça-feira (13), às 16h (de Brasília), no Parque dos Príncipes, pelo jogo de volta das quartas de final da Champions League, com a vantagem do empate para avançar, após ter vencido o primeiro jogo por 3 a 2. A partida terá transmissão ao vivo no Facebook da TNT Sports, na internet, e no Estádio TNT Sports, na plataforma de streaming. Na Goal, o torcedor acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO PSG x Bayern de Munique DATA Terça-feira, 13 de abril de 2021 LOCAL Parque dos Príncipes - Paris, FRA HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Parisienses buscam a classificação para a semifinal da UCL / Foto: Getty Images

O Facebook da TNT Sports, na internet, e o Estádio TNT Sports, na plataforma de streaming, vão transmitir o jogo desta terça-feira, às 16h (de Brasília). Na Goal, o torcedor também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após ter vencido o primeiro jogo por 3 a 2, no Allianz Arena, o PSG entra em campo com a vantagem do empate para avançar à semifinal. Derrota por 1 a 0 ou 2 a 1 também serve para o Paris, que fez três gols fora de casa.

Para o confronto, o técnico Mauricio Pochettino poderá ter à disposição Marco Verratti e Alessandro Florenzi, recuperados da Covid-19, além de Paredes, que retorna de suspensão.

No entanto, Keylor Navas é tratado como dúvida, após ser substituído na vitória sobre o Strasbourg por 4 a 1 no fim de semana.

Mauro Icardi e Layvin Kurzawa serão avaliados, enquanto Marquinhos pode começar no banco de reservas. Danilo Pereira pode aparecer na defesa, e Leandro Paredes ou Ander Herrera brigam para jogar ao lado de Gueye.

"Não acho que Marquinhos esteja apto para jogar, mas poderá ir ao banco de reservas. Decidiremos amanhã. Temos que corrigir erros para classificar. Estamos jogando contra o melhor time do mundo. Respeitamos muito o Bayern, mas tentaremos impor nossas ideias em campo", disse o treinador na coletiva de imprensa.

President Nasser Al-Khelaïfi attended today's training session at the Ooredoo Centre #PSGFCB pic.twitter.com/Sv7imqEWSW — Paris Saint-Germain (@PSG_English) April 12, 2021

Já o Bayern de Munique, atual campeão, conheceu a sua primeira derrota na UCL 2020/21, e agora precisa buscar um triunfo por dois gols de diferença ou um triunfo por um tento, desde que o placar seja superior a 4 a 3 para avançar.

Atualmente, o clube atravessa uma crise. O diretor de futebol do Bayern, Hasan Salihamidžić, e Hans-Dieter Flick entraram em rota de colisão, após o treinador externar a sua insatisfação.

"Estamos focados no nosso trabalho, que é o time. Sinto que eles são leais a mim. É uma equipe tão especial que merece que estejamos totalmente concentrados e calmos nessa fase da temporada. No ano passado, nós tínhamos um time de melhor qualidade. Todos sabem e concordam comigo, que era melhor do que o atual", apontou.

Para o confronto, Flick segue sem contar com Douglas Costa, Corentin Tolisso, Robert Lewandowski e Serge Gnabry.

Já o meia Goretzka, que deixou a partida da semana passada com dores, pode aparecer entre os titulares, de acordo com o treinador. Boateng, Coman e Lucas Hernández também não devem ser problema.

Autor de um dos gols do Bayern na ida, Müller pontuou que o time vai encarar o jogo de forma normal e sem desespero para reverter o placar.

"Deveríamos ficar felizes por ter tantas chances. Precisamos tomar melhores decisões nos momentos críticos. Nós fizemos algumas análises e esperamos que possamos implementá-las", disse o atacante.

Provável escalação do PSG: Navas; Dagba, Pereira, Kimpembe, Diallo; Gueye, Paredes; Di Maria, Neymar, Draxler; Mbappé.

Provável escalação do Bayern de Munique: Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Martinez; Sane, Muller, Coman; Choupo-Moting.

A CAMPANHA DAS EQUIPES NA CHAMPIONS LEAGUE 2020/21

JOGOS DO PSG NA UCL

O PSG encerrou a primeira fase da UCL na liderança do grupo H, com 12 pontos, e eliminou o Barcelona nas oitavas de final. Em nove jogos, registra seis vitórias, um empate e duas derrotas.

PSG 1 x 2 Manchester United - 20 de outubro de 2020

Istanbul 0 x 2 PSG - 28 de outubro de 2020

RB Leipzig 2 x 1 PSG - 4 de novembro de 2020

PSG 1 x 0 RB Leipzig - 24 de novembro de 2020

Manchester United 1 x 3 PSG - 2 de dezembro de 2020

PSG 5 x 1 Istanbul - 9 de dezembro de 2020

Barcelona 1 x 4 PSG - 16 de fevereiro de 2021

PSG 1 x 1 Barcelona - 10 de março de 2021

Bayern de Munique 2 x 3 PSG - 7 de abril de 2021

JOGOS DO BAYERN DE MUNIQUE NA UCL

Já o Bayern de Munique, atual campeão, encerrou a primeira fase na liderança do grupo A, com 16 pontos, enquanto nas oitavas de final eliminou a Lazio. Até o momento, foram sete vitórias, um empate e uma derrota na Liga dos Campeões.

Bayern de Munique 4 x 0 Atlético de Madrid - 21 de outubro de 2020

Lokomotiv Moscou 1 x 2 Bayern de Munique - 27 de outubro de 2020

RB Salzburg 2 x 6 Bayern de Munique - 3 de novembro de 2020

Bayern de Munique 3 x 1 RB Salzburg - 25 de novembro de 2020

Atlético de Madrid 1 x 1 Bayern de Munique - 1 de dezembro de 2020

Bayern de Munique 2 x 0 Lokomotiv Moscou - 9 de dezembro de 2020

Lazio 1 x 4 Bayern de Munique - 23 de fevereiro de 2021

Bayern de Munique 2 x 1 Lazio - 17 de março de 2021

Bayern de Munique 2 x 3 PSG - 7 de abril de 2021

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PSG

JOGO CAMPEONATO DATA Bayern de Munique 2 x 3 PSG Champions League 7 de abril de 2021 Strasbourg 1 x 4 PSG Ligue 1 10 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO PSG x Saint-Etienne Ligue 1 18 de abril de 2021 8h (de Brasília) PSG x Angers Copa da França 21 de abril de 2021 8h30 (de Brasília)

BAYERN DE MUNIQUE

JOGO CAMPEONATO DATA Bayern de Munique 2 x 3 PSG Champions League 7 de abril de 2021 Bayern de Munique 1 x 1 Union Berlin Bundesliga 10 de abril de 2021

Próximas partidas