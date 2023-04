Newell's Old Boys x Argentinos Juniors ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Argentino

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (28), pela 14ª rodada da primeira fase da competição; veja como acompanhar ao vivo na internet

Newell's Old Boys e Argentinos Juniors se enfrentam na noite desta sexta-feira (28), às 19h (de Brasília), no Estádio Coloso del Parque, pela 14ª rodada do Campeonato Argentino. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

11º colocado do Campeonato Argentino, o Argentinos Juniors vem de duas partidas sem vitória na competição, e busca o sexto triunfo para dar um salto na classificação. A equipe soma 18 pontos no torneio.

Do outro lado, o Newell's Old Boys é o 13º colocado na competição, com 18 pontos conquistados. A equipe vem de derrota fora de casa contra o Belgrano, e busca o triunfo dentro de casa para subir na tabela.

Prováveis escalações

Newell's Old Boys: Lucas Hoyos; Jherson Mosquera, Velazquez, Willer Ditta, Mansilla; Ivan Gómez, Sforza, Cristian Ferreira; Pérez Tica, Jorge Recalde, Brian Aguirre.

Argentinos Juniors: Lanzillota; Mac Allister, Torren e Villalba; Moyano; Cabrera, Moyano, Redondo, Metilli, Montiel; Ávalos e Verón.

Desfalques

Newell's Old Boys

Sem desfalques confirmados.

Argentinos Juniors

Sem desfalques confirmados.

Quando é?