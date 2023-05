Newell's Old Boys x Arsenal de Sarandí ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Argentino

Equipes se enfrentam neste sábado (13), pela 16ª rodada da primeira fase da competição; veja como acompanhar ao vivo na internet

Newell's Old Boys e Arsenal de Sarandí se enfrentam na noite desta sábado (13), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Coloso del Parque, pela 16ª rodada do Campeonato Argentino. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

O Newell's Old Boys é o 12º colocado na competição, com 20 pontos conquistados. A equipe vem de empate, fora de casa, contra o Tigre, e busca o triunfo dentro de casa para subir na tabela.

Do outro lado, o Arsenal de Sarandí é o vice-lanterna do Campeonato Argentino, vem de duas derrotas no torneio, e busca o quarto triunfo para dar um salto na classificação. A equipe soma 11 pontos no torneio.

Prováveis escalações

Newell's Old Boys: Lucas Holes; Gustavo Velazquez, Wilter Ditta e Guillermo Luis Ortiz; Armando Méndez, Ivan Gomez, Cristian Ferreira e Angel Martino; Brian Aguirre, Jorge Recalde e Ramiro Sordo.

Arsenal de Sarandí: Alejandro Medina; Lucas Souto, Ignacio Gariglio, Maximiliano Centurión, Felipe Peña; Tomas Sives, Gonzalo Muscia, Tiago Banega, Lautaro Guzmán; Flabian Londoño, Luís Leal.

Desfalques

Newell's Old Boys

Jherson Mosquera está suspenso.

Arsenal de Sarandí

Sem desfalques confirmados.

Quando é?