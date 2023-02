Newell's Old Boys x Vélez Sarsfield ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Argentino 2023

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (03), pela segunda rodada do Argentino; veja como acompanhar na TV e na internet

Pela segunda rodada do Campeonato Argentino 2023, o Newell’s Old Boys recebe o Vélez Sarsfield no Coloso del Parque às 20h (de Brasília) desta sexta-feira (03). O confronto não terá transmissão no Brasil, mas na GOAL você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Apesar de ter dado início há pouco tempo, o torneio nacional da Argentina sempre surpreende. Até o momento, enquanto os Rojinegros empataram seu último embate em 2 a 2 contra o Platense, o Fortín venceu o Gimnasia por 3 a 1, assegurando a segunda posição na tabela.

Os donos da casa estão na 11° posição após a primeira rodada, com apenas um ponto conquistado. Restam 26 rodadas a serem disputadas, considerando a primeira fase da competição com 28 equipes. Na última edição, o Newell’s terminou o torneio na posição que está hoje, e o Vélez acabou na 26° colocação.

Prováveis escalações

Escalação do provável do Newell's Old Boys: Hoyos; Facundo Mansilla, Velázquez, Ditta e Pitton; Pablo Pérez, Sforza e Gomez; González, Genaro Rossi e Sordo.

Escalação do provável Vélez Sarsfield: Burián; Guidara, Gianetti, Brizuela e Ortega; Garayalde, Méndez e Florentín; Walter Bou, Lucas Pratto e Janson.

Desfalques

Newell's Old Boys

Cristian Ferreira, Guillermo Balzi e Armando Méndez (lesionados)

Vélez Sarsfield

Sem desfalques confirmados.

Quando é?