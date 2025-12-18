Newcastle United x Chelsea: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Premier League 2025/26

O St. James' Park dará início à 17ª rodada da Premier League quando sediar o confronto entre Newcastle United e Chelsea.

O cabeceio de Nick Woltemade normalmente deixaria os fãs do Newcastle em frenesi, mas quando ele colocou a bola na própria rede a partir de um cruzamento adversário, a reação foi contrária, já que o gol contra do alemão deu a vitória aos seus rivais no derby contra o Sunderland. A derrota tensa levou a um clima ruim no vestiário, com o Newcastle não conseguindo encontrar qualquer tipo de consistência nesta temporada, especialmente fora de casa. Os Magpies chegaram às semifinais da Carabao Cup no meio da semana, mas estão em 12º lugar na liga. Eles jogam melhor em casa, especialmente contra adversários do "Big Six", e estarão ansiosos para conseguir a terceira vitória consecutiva sobre o Chelsea na atual temporada (contando todas as competições).

O Chelsea voltou a vencer na liga após encerrar uma sequência de quatro jogos sem vitória. O gol de Cole Palmer os impulsionou a uma vitória por 2 a 0 contra o Everton. Mas nem tudo foram flores para os Blues após a vitória, já que Enzo Maresca fez um desabafo explosivo. Ele afirmou ter tido as piores 48 horas desde que entrou no clube antes do jogo contra o Everton, dando uma declaração raivosa ao criticar de forma direta aqueles dentro do clube que não o apoiaram quando seu time estava passando por um período difícil. Não está claro o que motivou o técnico a fazer uma reclamação tão arriscada após um resultado positivo.

Ainda assim, os Blues contaram com uma aparição tardia de Pedro Neto para vencer o Cardiff City e garantir uma vaga nas semifinais da Carabao Cup. Maresca voltou a ter um sorriso no rosto e prometeu que tentará estar no seu melhor ao entrar no movimentado período de fim de ano. O Chelsea está, agora, a oito pontos do líder Arsenal, após estar tão perto há não muito tempo atrás. No jogo do sábado, eles têm a chance de registrar a primeira vitória em St. James' Park desde 2021.

Onde Newcastle United x Chelsea ao vivo

O Newcastle United recebe o Chelsea neste sábado (20), às 09h30 (horário de Brasília), no St. James Park, em Newcastle. A partida terá transmissão ao vivo de ESPN e Disney+.

Como assistir em qualquer lugar com uma VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede privada virtual (VPN) para assistir a jogos usando seu serviço habitual de streaming. Uma VPN, como NordVPN, permite que você estabeleça uma conexão segura online ao fazer streaming. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia do GOAL sobre os melhores VPNs para streaming de esportes.

Os confrontos individuais de Newcastle United x Chelsea

Sandro Tonali x Cole Palmer: Palmer está de volta como se nunca tivesse saído. Embora ele diga que "está longe de seu melhor habitual", ainda pode conduzir seu time a vitórias com facilidade. Tonali terá a tarefa de impedir Palmer de cair em espaços mais profundos, de onde pode prejudicar seu time.

Lewis Hall x Pedro Neto: Hall é uma das estrelas que saiu da base do Chelsea e prosperou. Ele está em boa forma, mas perdeu o jogo contra o Fulham devido a uma distensão na coxa. O treinador Eddie Howe confirmou que Hall poderá participar da partida no fim de semana, e Pedro Neto estará tentando explorar a falta de ritmo do defensor adversário.

Harvey Barnes x Marc Cucurella: A fase positiva de Barnes foi interrompida à medida que os gols e assistências secaram. O ponta está contemplando uma mudança de nacionalidade para a Escócia, já que pretende jogar na Copa do Mundo de 2026. Um desempenho positivo contra Cucurella ajudará sua confiança, embora o lateral espanhol tenha mantido pontas estrelados como Bukayo Saka e Lamine Yamal "no bolso" em partidas recentes, e vai desfrutar do embate com Barnes.

Previsão para Newcastle United x Chelsea

Encontrar consistência tem sido um problema para ambas as equipes. O Newcastle United contará com sua vantagem como mandante para continuar sua forte sequência contra o Chelsea. Os técnicos têm a tarefa de preparar suas equipes para darem o melhor resultado. Foram dois times que já passaram por altos e baixos na atual temporada e estarão esperando por um resultado positivo no sábado.

Previsão da GOAL: Newcastle United 1 a 1 Chelsea

Horário de início de Newcastle United vs Chelsea

Premier League - Premier League St James' Park

O St.James' Park receberá o jogo no sábado, 20 de dezembro de 2025, às 09h30 (horário de Brasília).

Notícias e elencos de Newcastle United vs Chelsea

Notícias do Newcastle United

As preocupações com lesões no Newcastle estão piorando a cada minuto. Tendo perdido Dan Burn para uma lesão brutal na costela no derby contra o Sunderland, eles também viram Tino Livramento mancar durante a semana e perder o jogo deste fim de semana. Sven Botman, Kieran Trippier e Emil Krafth estão todos ausentes, enquanto Lewis Hall também pode ficar de fora. O jovem Lewis Miley será o substituto na lateral-direita se Hall estiver apto para jogar na lateral-esquerda. Joelinton retornará ao time e Miley se moverá para a lateral-direita. Yoane Wissa marcou um gol na sua estreia como titular e pressionará para tirar alguns minutos de Woltemade, que tem sido o indiscutível número 9 nesta temporada. Barnes também retornará ao time titular à frente de Anthony Elanga.

Provável escalação: Ramsdale; Miley, Thiaw, Schar, Hall; Tonali, Bruno Guimarães, Joelinton; Barnes, Woltemade, Gordon.

Notícias da equipe do Chelsea

O Chelsea, por sua vez, está preocupado com a condição física de Estêvão. A jovem estrela brasileira sofreu uma lesão muscular e perdeu o confronto no meio da semana. Ele se juntará a Liam Delap no departamento médico. Malo Gusto vem sendo um dos destaque da equipe, o que significa que será muito difícil tirá-lo do time; isso cria um cenário em que Enzo Fernández pode ficar no banco, com Reece James se mantendo no meio-campo (e não na lateral, no lugar de Gusto, onde costuma jogar) ao lado de Moises Caicedo. Trevoh Chalobah é titular absoluto, mas seu parceiro de zaga pode mudar.

Escalação Prevista: Sánchez; Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella; James, Caicedo; Pedro Neto, Palmer, Garnacho; João Pedro

Desempenho recente

Histórico nos confrontos diretos

O último encontro

Como as duas equipes estavam desesperadas para voltar à Liga dos Campeões no final da temporada passada, o encontro na 36ª rodada teve uma importância crucial. Tonali abriu o placar aos dois minutos de jogo para a alegria da torcida da casa, enquanto Nicolas Jackson recebeu um cartão vermelho aos 35 minutos da primeira etapa. E, no final do jogo, Bruno Guimarães selou a vitória dos Magpies aos 90 minutos. No fim, ambas as equipes conseguiram a vaga para a Champions League.

Classificação

