Enzo Maresca Pep GuardiolaGetty/GOAL
Chris Burton

Enzo Maresca surge como favorito para substituir Pep Guardiola no Manchester City

O técnico do Chelsea, Enzo Maresca, aparece como um dos nomes mais fortes na lista do Manchester City para substituir Pep Guardiola no futuro. O treinador italiano já trabalhou no Etihad Stadium em outras ocasiões e é bem avaliado internamente. Por isso, não seria surpresa uma nova passagem pelo clube quando chegar o momento de Guardiola encerrar seu ciclo nos gigantes da Premier League, que seguem também focados em manter protagonismo na Champions League.

  • Contrato de Guardiola: o acordo no Etihad será rompido?

    Segundo o The Athletic, o Manchester City já trabalha com cenários para o futuro a partir de 2026. Mesmo com contrato até 2027, existe a possibilidade de Pep Guardiola deixar o clube ao fim da temporada atual.

    Fontes apontam que cresce internamente a expectativa de que este seja o último ano de Guardiola no City, com uma decisão final devendo acontecer mais perto do encerramento da campanha. Por isso, o clube quer se antecipar e ter um sucessor bem definido.

    Nesse cenário, Enzo Maresca aparece bem avaliado. O técnico italiano tem admiradores na diretoria do Etihad e deve ser considerado com força caso a vaga fique aberta, embora não seja o único nome monitorado.

  • Pep Guardiola Manchester City 2025Getty

    Guardiola pretende fazer uma pausa ao deixar o City

    O City sabe que Guardiola costuma deixar decisões importantes para o fim da temporada, o que aumenta a necessidade de planejamento. Ainda segundo o The Athletic, o processo envolvendo Fair Play Financeiro, com mais de 115 acusações, não influencia a situação do treinador.

    Guardiola já deixou claro em outras ocasiões que pretende dar um tempo na carreira quando encerrar seu ciclo no clube inglês. Desde 2016 na Inglaterra, ele afirmou:

    “Depois do meu contrato com o City, vou parar. Não sei se vou me aposentar, mas vou tirar uma folga.”

  • O que Maresca disse no desabafo das “piores 48 horas”

    Maresca, no comando do Chelsea desde 2024, é visto como uma opção natural. Ele já trabalhou no City com o time sub-21 na temporada 2020/21 e depois integrou a comissão técnica principal, após uma rápida passagem pelo Parma.

    O italiano tem contrato em Stamford Bridge até 2029, com possibilidade de extensão por mais um ano. Mesmo assim, surgiram dúvidas sobre seu futuro após um desabafo recente, quando falou sobre falta de apoio interno.

    Depois da vitória por 2 a 0 sobre o Everton, que encerrou uma sequência negativa, Maresca afirmou:

    “As últimas 48 horas foram as piores desde que cheguei ao clube, porque muita gente não nos apoiou.”

    Questionado sobre quem seriam essas pessoas, ele respondeu de forma geral, mas fez questão de elogiar os torcedores:

    “Eu amo os fãs. Com eles, estamos muito felizes.”

  • Chelsea v FC Internazionale - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Kompany é outro sucessor cogitado para Guardiola

    Guardiola também já indicou que um nome conhecido do clube pode assumir o cargo no futuro. Ao falar sobre Maresca, elogiou o trabalho do italiano e disse que ele não recebe o reconhecimento merecido, citando conquistas recentes e a classificação para a Champions League.

    Outro nome lembrado é Vincent Kompany. Ídolo do City como jogador e ex-capitão campeão da Premier League, o belga hoje trabalha no Bayern de Munique, comandando estrelas como Harry Kane.

    Com o futuro de Guardiola em aberto, o City se movimenta nos bastidores para garantir que a transição, quando acontecer, seja feita sem perder competitividade — tanto no cenário inglês quanto no europeu.

