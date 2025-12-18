Enzo Maresca surge como favorito para substituir Pep Guardiola no Manchester City

Segundo o The Athletic, o Manchester City já trabalha com cenários para o futuro a partir de 2026. Mesmo com contrato até 2027, existe a possibilidade de Pep Guardiola deixar o clube ao fim da temporada atual.

Fontes apontam que cresce internamente a expectativa de que este seja o último ano de Guardiola no City, com uma decisão final devendo acontecer mais perto do encerramento da campanha. Por isso, o clube quer se antecipar e ter um sucessor bem definido.

Nesse cenário, Enzo Maresca aparece bem avaliado. O técnico italiano tem admiradores na diretoria do Etihad e deve ser considerado com força caso a vaga fique aberta, embora não seja o único nome monitorado.