Newcastle x Tottenham: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Premier League 2025/26

O Newcastle United volta para casa em ótima fase para enfrentar um Tottenham completamente desanimado na Premier League.

O time comandado por Eddie Howe embalou de vez depois de duas vitórias importantes. Primeiro, venceu o Manchester City por 2 a 1 em um jogo muito sólido diante da própria torcida. No fim de semana, acelerou o ritmo e conquistou a primeira vitória fora de casa na temporada ao bater o Everton. Nick Woltemade vem correspondendo às expectativas, e os Magpies já estão a apenas três pontos da zona de classificação para competições europeias.

Do outro lado, o Tottenham amarga um momento péssimo: não vence há quatro rodadas da liga. A semana foi desastrosa para os Spurs. Tudo começou com a goleada sofrida por 4 a 1 no North London Derby contra o Arsenal. Depois, veio um 5 a 3 para o PSG no meio da semana, aumentando ainda mais a frustração após a Supercopa. Para piorar, o time perdeu no fim de semana para um irregular Fulham. Essa sequência de apenas uma vitória nos últimos sete jogos colocou o técnico Thomas Frank sob enorme pressão. A equipe tem falhado no ataque e na defesa, e já começa a ser vaiada pelos próprios torcedores. Frank sabe que só uma sequência de resultados positivos pode lhe dar tempo para respirar. E vale lembrar: foi justamente o Newcastle que iniciou essa má fase quando eliminou o Tottenham na Copa da Liga Inglesa.

Como assistir Newcastle United x Tottenham ao vivo?

A partida será transmitida através da ESPN 4, na tv fechada, e do Disney+, serviço de streaming alinhado à emissora.

Como assistir de qualquer lugar com um VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede privada virtual (VPN) para assistir aos jogos usando seu serviço de streaming habitual. Um VPN, como NordVPN, permite que você estabeleça uma conexão segura online ao fazer streaming.

Horário de Newcastle United vs Tottenham

Premier League - Premier League St James' Park

A partida da Premier League entre Newcastle United x Tottenham será realizada no St. James' Park na terça-feira do dia 2 de dezembro de 2025, às 17:15 no horário de Brasília.

Notícias e escalações de Newcastle United x Tottenham

Notícias do Newcastle United

Howe aproveitou o momento em que Nick Pope voltou a sentir dores na virilha para entregar a Aaron Ramsdale a titularidade no gol, especialmente depois da sequência de falhas recentes de Pope. Assim, Ramsdale deve seguir como o camisa 1 por um bom tempo. Enquanto isso, Pope se junta a Kieran Trippier, Yoane Wissa e Will Osula na lista de desfalques, e Sven Botman ainda será avaliado de última hora para saber se terá condições de jogo. Mesmo tendo marcado no fim de semana, Lewis Miley pode acabar voltando para o banco no meio da semana.

Provável escalação: Ramsdale; Livramento, Thiaw, Burn, Hall; Tonali, Guimarães, Joelinton; Elanga, Woltemade, Barnes

Notícias do Tottenham

Frank deve ficar aliviado com o retorno de Cristian Romero, que volta após cumprir suspensão por acúmulo de cartões e chega para tentar organizar uma defesa que vem sofrendo bastante. Mesmo assim, praticamente todas as outras posições do time seguem abertas, já que o treinador tem feito mudanças constantes na tentativa de achar uma formação que funcione. Uma possibilidade é escalar Randal Kolo Muani como referência no ataque, deixando jogadores mais criativos atuando por trás dele para dar um mínimo de fluidez ao setor ofensivo.

Provável escalação: Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Spence; Gray, Palhinha; Kudus, Bergvall, Simons; Kolo-Muani

