Newcastle negocia com Sevilla a contratação de Diego Carlos; valor é impasse

Neste momento, o maior impasse é o valor do negócio, já que o Sevilla deseja desembolsar 45 milhões de euros com a negociação

O futuro de Diego Carlos pode ser longe da Espanha. O defensor brasileiro vem chamando a atenção de clubes de outros países da Europa, e o Newcastle é um forte candidato para contratar o jogador de 29 anos.

De acordo com apuração da GOAL, o maior impasse no momento é o valor do negócio. O Sevilla deseja desembolsar 45 milhões de euros (R$ 232 milhões) com a venda de Diego Carlos, mas o Newcastle pensa em pagar até, no máximo, 35 milhões de euros (R$ 180 milhões).

As conversas entre as duas partes existem, e Diego Carlos já sabe do interesse dos Magpies em sua contratação. O defensor pensa muito em deixar o Sevilla na próxima janela de transferências e busca um projeto maior para a sua carreira, com um grande desejo de atuar na Premier League.

Sendo assim, o Newcastle entra como um dos favoritos na história. O defensor acredita que o clube inglês, que deve fazer grandes contratações na próxima janela, pode ser um bom “próximo passo” para a carreira.

Na atual temporada, Diego Carlos disputou 45 partidas com a camisa do Sevilla, sendo titular em 44 delas. O zagueiro marcou três gols e levou nove amarelos.