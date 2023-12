Newcastle x Milan: onde assistir ao vivo na TV e online, que horas é, escalação e mais da Champions League

Equipes estreiam na Liga dos Campeões nesta quarta-feira (13); veja como acompanhar na TV e na internet

Ainda sonhando com a classificação às oitavas de final, Newcastle e Milan se enfrentam na tarde desta quarta-feira (13), às 17h (de Brasília), no St James' Park, na Inglaterra, pela sexta e última rodada do Grupo F da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo da HBO Max no streaming (veja a programação completa aqui).

Depois de duas derrotas consecutivas na Premier League, o Newcastle volta as atenções para a disputa da Liga dos Campeões. Na terceira posição do Grupo F, a equipe precisa vencer e torcer por um tropeço do PSG diante do Borussia Dortmund para avançar ao mata-mata.

Do outro lado, o Milan, também com cinco pontos, precisa torcer para o Dortmund vencer o PSG na Alemanha para confirmar a classificação para a próxima fase. Rafael Leão, com lesão na coxa, é tratado como dúvida.

Prováveis escalações

Newcastle: Dubravka; Trippier, Schar, Lascelles e Livramento; Bruno Guimarães, Joelinton e Miley (Longstaff); Anthony Gordon, Almirón e Isak (Callum Wilson). Técnico: Eddie Howe.

Milan: Maignam; Calabria, Tomori, Theo Hernandez e Florenzi; Reijnders, Musah e Loftus-Cheek; Pulisic, Chukwueze (Rafael Leão) e Giroud. Técnico: Stefano Pioli.

Desfalques

Newcastle

O goleiro Nick Pope segue no departamento médico.

Milan

Caldara e Kalulu estão lesionados.

Quando é?