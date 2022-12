Newcastle x Leeds ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Premier League

Equipes entram em campo neste sábado (31), pela 18ª rodada do Campeonato Inglês; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Newcastle e Leeds se enfrentam neste sábado (31), às 12h (de Brasília), no St. James Park, pela 18ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Embalado com a classificação às quartas de final da Copa da Liga, o Newcastle volta as atenções para o Campeonato Inglês buscando a décima vitória seguida na competição. Atualmente, aparece na terceira posição com 33 pontos.

Para o confronto, o técnico Eddie Howe terá o retorno do goleiro Karl Darlow, recuperado do coronavírus, no lugar de Freddie Woodman, enquanto Isaac Hayden pode passar para o meio-campo.

Já o Leeds, na 15ª posição, com 15 pontos, busca fechar 2022 reencontrando o caminho da vitória após duas derrotas consecutivas no Campeonato Inglês.

Em 98 jogos disputados entre as equipes, o Newcastle soma 40 vitórias, contra 39 do Leeds, além de 19 empates. No último encontro, válido pela Premier League 2021/22, o Newcastle venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Escalação do provável Newcastle: Darlow; Fernandez, Lascelles, Schar; Manquillo, Willock, Hayden, Almiron, Ritchie; Joelinton, Saint-Maximin.

Escalação do provável Leeds: Meslier; Dallas, Ayling, Cooper, Firpo; Raphinha, Rodrigo, Phillips, Roberts, Harrison; Bamford.

Desfalques

Newcastle

Martin Dubravka, Jonjo Shelvey Elliott Anderson e Callum Wilson, machucados, estão fora.

Leeds

Diego Llorente, com problema muscular, é desfalque certo, assim como Pascal Struijk, suspenso.

Quando é?