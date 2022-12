Newcastle x Bournemouth ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais das oitavas de final da Copa da Liga Inglesa

Equipes entram em campo nesta terça-feira (20), às 16h45 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Depois da emocionante Copa do Mundo do Qatar, o futebol inglês retorna com as oitavas de final da Copa da Liga. Nesta terça-feira (20), Newcastle e Bournemouth entram em campo às 16h45 (de Brasília), no St James Park. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Embalado com três vitórias consecutivas na temporada, o Newcastle garantiu a classificação às oitavas após a vitória nos pênaltis por 3 a 2 sobre o Crystal Palace, enquanto o Bournemouth goleou o Everton por 4 a 1 na terceira rodada da Copa da Liga Inglesa.

O Bournemouth contará com os retornos de Kieffer Moore e Chris Mepham, que defenderam o País de Gales no Mundial do Qatar, mas foram eliminados ainda na primeira fase do torneio.

Prováveis escalações

Escalação provável do Newcastle: Pope; Trippier, Lascelles, Botman, Targett; Shelvey, Longstaff, Willock; Almiron, Wood, Saint-Maximin.

Escalação provável do Aston Villa: Travers; Smith, Mepham, Senesi, Zemura; Tavernier, Cook, Lerma, Billing; Moore, Solanke.

Desfalques

Newcastle

Alexander Isak, que se recupera de um problema na panturrilha, é desfalque certo, enquanto Callum Wilson e Bruno Guimarães são tratados como dúvidas após suas eliminações nas quartas de final da Copa do Mundo.

Bournemouth

Lloyd Kelly (tornozelo) e David Brooks, com problema na coxa, podem voltar apenas no confronto diante do Chelsea, no dia 27.

Quando é?

• Data: terça-feira, 20 de dezembro de 2022

• Horário: 16h45 (de Brasília)

• Local: St James Park – Newcastle, Reino Unido