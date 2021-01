Nevasca na Espanha obriga Real Madrid a ficar “preso” dentro de avião

A equipe ficou presa por cinco horas dentro do avião no aeroporto de Barajas, em Madri, sem que a aeronave pudesse decolar

E o passou por poucas e boas nesta tarde de sexta-feira (8). Prestes a entrar no avião para viajar em direção a Pamplona, capital da comunidade de Navarra, onde enfrentará o Osasuna neste sábado (9), toda a delegação da equipe teve que esperar cinco horas na pista, presos dentro da aeronave, por conta de uma nevasca na .

Devido ao temporal, que interrompeu diversas atividades no território do país, incluindo no Aeroporto de Barajas, o avião que levaria a delegação do clube merengue para o confronto não pode levantar vôo, devido aos altos riscos de segurança que acarretariam voar em meio a uma nevasca. Todos os outros vôos em Barajas também foram cancelados.

O Real Madrid já havia entrado com um pedido para a para adiar a viagem para o dia do jogo, mas a entidade solicitou que o time viajasse um dia antes. O horário da partida não foi alterado e a organizadora do Campeonato Espanhol negou qualquer possibilidade de adiamento do confronto.

Com a previsão do tempo, já era esperado que os merengues tivessem problemas para viajar para Pamplona. Mesmo assim, a La Liga negou qualquer possibilidade de alterar a data e horário, o que irritou a delegação do atual vice-líder da competição.

Dessa maneira, o Real Madrid esperou por cinco horas a pista de embarque descongelar para que o avião finalmente pudesse decolar em Barajas. O avião levantou vôo às 23h (horário local de Madri). Assim, a delegação deve desembarcar na capital de Navarra em um horário próximo a meia-noite na Espanha.

Sergio Ramos ironizou a nevasca

E se o clima vem sendo um problema para o Real Madrid na preparação para o duelo diante do Osasuna, existe quem tenha achado graça da situação. Trata-se do ídolo Sergio Ramos, que postou em sua conta no Instagram um vídeo sem camisa, na neve, após os treinos do clube merengue.

Na legenda, o defensor ironizou a situação, declarando "amar o verão", enquanto a imagem claramente mostrava a "tundra" congelada no centro de treinamentos do clube.