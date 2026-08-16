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FC Bayern München v RB Leipzig - Telekom CupGetty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

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Neuer levanta novamente dúvidas sobre a data de sua aposentadoria

Borussia Dortmund x Bayern de Munique
Borussia Dortmund
Bayern de Munique
Supercopa da Alemanha
Bayern de Munique x Leipzig
Leipzig
Amistosos de clubes
M. Neuer
Bayern de Munique x Stuttgart
Stuttgart
Bundesliga
Alemanha

O capitão do time bávaro deixou a porta aberta

O veterano goleiro Manuel Neuer demonstrou satisfação com o desempenho de sua equipe, o Bayern de Munique, após a vitória no amistoso sobre o Leipzig (3 a 1), no último sábado, ressaltando que os bávaros encararam o amistoso com seriedade e apresentaram uma atuação convincente, apesar das muitas mudanças promovidas pelo técnico Vincent Kompany.

Neuer disse, em declarações à imprensa após a partida: "Primeiramente, devo dizer que a sensação é boa. Todo amistoso deve ser levado a sério, independentemente da equipe que enfrentamos".

E prosseguiu: "Também jogamos contra o Aston Villa na Ásia, e apresentamos uma atuação muito convincente, assim como hoje. É claro que houve muitas mudanças, e o treinador tentou dar minutos aos jogadores e gerenciar um pouco o tempo de participação deles. Merecíamos a vitória hoje e apresentamos um bom desempenho".

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O goleiro e capitão do Bayern abordou o futuro, em meio aos comentários sobre a possibilidade de se aposentar do futebol no próximo verão, afirmando: "Vou deixar as coisas seguirem naturalmente e depois ver o que vai acontecer. Vou disputar a temporada para competir pelos maiores objetivos, e depois disso veremos o que vai acontecer".

Neuer havia indicado anteriormente que a temporada 2026-2027 poderia ser a última de sua carreira, após ter renovado seu contrato com o Bayern por mais uma temporada, mas deixou a porta aberta para a possibilidade de mudar sua decisão em suas últimas declarações.

O confronto contra o Leipzig fez parte da preparação do Bayern para disputar a Supercopa da Alemanha diante do Borussia Dortmund, no próximo sábado, antes de abrir sua caminhada na Bundesliga com o duelo contra o Stuttgart, no dia 28 de agosto.

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