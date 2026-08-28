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FC Bayern München v VfB Stuttgart - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduzido por

Neuer: estamos trabalhando para evitar a repetição do confronto contra o Paris Saint-Germain

M. Neuer
Bayern de Munique x Stuttgart
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Manuel Neuer, goleiro do Bayern de Munique, elogiou os companheiros após a grande vitória sobre o Stuttgart pelo placar de 5 a 1, na noite de sexta-feira, no estádio Allianz Arena, na abertura do Campeonato Alemão.

Neuer disse, em declarações à imprensa após a partida: "O Stuttgart é um bom time, tem bons jogadores e um ataque forte, mas desde o início estávamos determinados a dar tudo o que temos para um começo de temporada perfeito. Acho que mostramos isso hoje".

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Sobre a possibilidade de considerar a atual temporada como "a tríplice coroa ou nada", o capitão do Bayern respondeu: "Você não pode dizer isso agora. Estamos trabalhando duro, e esta é a terceira temporada com o Vinny (o treinador Vincent Kompany)".

Neuer acrescentou: "Vamos tentar trabalhar nas coisas que não deram certo na temporada passada, para dar aquele último passo nos grandes confrontos eliminatórios, como o duelo contra o Paris Saint-Germain (na semifinal da Liga dos Campeões da Europa). Mas agora precisamos cumprir a nossa obrigação e avançar passo a passo".

O time bávaro havia perdido fora de casa na ida diante do Paris (5 a 4), antes de empatar em casa (1 a 1) na volta, dando adeus ao torneio cujo título foi conquistado pelo clube francês em cima do Arsenal.

O Bayern de Munique abriu a nova temporada com a vitória sobre o Borussia Dortmund (2 a 1), no último sábado, na Supercopa da Alemanha.

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