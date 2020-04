Neuer critica "vazamentos" no Bayern em meio à indefinição sobre futuro

Goleiro ficou na bronca depois que algumas informações sobre a negociação saíram na imprensa: "Este não é o Bayern que eu conheço"

O goleiro Manuel Neuer fez críticas à diretoria do de Munique depois que algumas informações sobre a negociação envolvendo a renovação de seu contrato saíram na imprensa.

Recentemente, especulou-se que ainda não houve acordo porque o jogador de 34 anos pediu um salário de 20 milhões de euros por temporada e a extensão do vínculo até 2025. Os bávaros, por outro lado, teriam considerado a pedida alta e gostariam de um novo vínculo válido apenas por dois anos.

"Todas as conversas que tive aqui desde 2011 foram conduzidas com confiança. Nada nunca foi vazado", disse Neuer ao jornal alemão Bild. "Mas agora há alguns detalhes de nossas discussões na mídia que nem são corretos. Isso me incomoda. Não é como eu conheço o Bayern", completou.

Mais times

Segundo Neuer, o tempo de contrato que ele teria pedido, segundo os rumores, "não faz o menor sentido". "É utópico falar em contrato de cinco anos. Tenho 34 anos e não posso prever como vou estar aos 39. Para mim é importante ter uma relação de confiança com as pessoas da diretoria, assim como sou leal ao clube como jogador e capitão".

Neuer chegou ao Bayern em 2011 e conquistou 18 títulos pelo clube. Ele tem contrato até o fim da temporada 2021/2022. Já pensando no futuro, a diretoria bávara contratou o goleiro Alexander Nubel, de 23 anos, que curiosamente também veio do 04 a exemplo do atual capitão.

Mais artigos abaixo

Apesar da chegada do eventual sucessor e da indefinição sobre o novo contrato, Neuer disse que quer permanecer no time de Munique. Mas reforçou que as condições precisam ser boas para todos.

"Quero um contrato que deixe feliz o Bayern e a mim. Quero sempre dar o meu melhor e ter sucesso, com 100% de paixão no que faço. As condições têm que estar certas. Não estou nas conversas, e é isso que faz meu agente. Por isso não vou apontar o dedo para nenhuma pessoa individualmente", concluiu o goleiro.