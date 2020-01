Neto tem primeira chance com os titulares do Barcelona em jogo do Espanhol

Goleiro será titular contra o Espanyol, pela 19ª rodada do Campeonato Espanhol. Esta será a sua primeira oportunidade desde a contratação pelo clube

Neto fará o seu segundo jogo desde que chegou ao , na última janela de transferências. Este será o primeiro do goleiro com os considerados titulares do time de Ernesto Valverde.

A lesão de Marc-André ter Stegen, titular da posição no Camp Nou, abriu vaga para o brasileiro de 30 anos.

O jogador será titular diante do no sábado (4), pela 19ª rodada do Campeonato Espanhol. Ele entrará em campo ao lado dos principais jogadores do time pela primeira vez desde a sua contratação, em junho passado.

Até o momento, Neto só fez um jogo pelo Barcelona - a vitória por 2 a 1 sobre a de Milão, pela fase de grupos da UEFA . Na ocasião, porém, a comissão técnica optou por poupar os titulares e usar somente os reservas. Dos considerados prediletos do técnico, apenas Frenkie de Jong e Luis Suárez estiveram em campo.

Em junho de 2019, o Barcelona confirmou a contratação de Neto, à época no . O jogador foi adquirido por 26 milhões de euros (R$ 114 milhões à época).