Neom x Al Nassr: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do time de Cristiano Ronaldo no Campeonato Saudita 2025/26

Neom e Al Nassr se enfrentam neste sábado (08), às 10h50 (horário de Brasília), em jogo válido pela oiitava rodada do Campeonato Saudita 2025/26. A partida acontece no King Khalid Sport City Stadium, em Tabuk, e possui transmissão ao vivo do SporTv e do Canal GOAT (veja a programação completa de futebol aqui).

O Neom vive um momento de afirmação na elite saudita. Recém-promovido à primeira divisão, o time comandado por Christophe Galtier tem surpreendido com atuações seguras e um futebol competitivo. Em sete jogos, somou quatro vitórias, um empate e apenas duas derrotas — desempenho que o mantém na parte de cima da tabela. O projeto ambicioso, começa a dar resultado. Embalado pela vitória por 3 a 2 sobre o Al-Khlood fora de casa, o Neom chega confiante para encarar o líder e promete dificultar a vida do favorito mesmo sabendo do tamanho do desafio.

Do outro lado, o Al Nassr defende a liderança com autoridade e 100% de aproveitamento no campeonato. São sete vitórias em sete jogos, e a equipe de Jorge Jesus vem mostrando força tanto na liga quanto nas competições continentais — recentemente goleou o Goa por 4 a 0 na Champions League Two. Na rodada passada, contou mais uma vez com o protagonismo de Cristiano Ronaldo, que marcou dois gols, um deles nos acréscimos, para garantir a virada sobre o Al Feyha. O desempenho mantém o time três pontos à frente do vice-líder e reforça o favoritismo dos aurinegros, que buscam ampliar a sequência perfeita e manter a folga na ponta da tabela.

Prováveis escalações

Neom: Maximiano, Al-Oyayari, Hegazy, Zézé e Abdi; Bouabré, Alasmari, Koné e Benrahma; Alexandre Lacazette Luciano Rodríguez. Técnico: Christophe Galtier.

Al Nassr: Al-Aqueedi, Al Ghanam, Al-Amri, Iñigo Martínez e Boushal; Sadio Mané, Brozovic, Ângelo e Kinglsey Coman; João Félix e Cristiano Ronaldo. Técnico: Jorge Jesus.

Desfalques

Neom

Sem ausências confirmadas.

Al Nassr

Sem desfalques confirmados.

Quando é?