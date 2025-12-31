+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Campeonato Saudita
team-logoNeom SC
team-logoAl-Ittihad
Mounique Vilela

Neom SC x Al-Ittihad: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Saudita 2025

Seleções se enfrentam nesta quarta-feira (31), no King Khalid Sport City Stadium; confira a transmissão e outras informações do jogo

Neom e AL Ittihad se enfrentam nesta quarta-feira (31), às 12h25 (de Brasília), no King Khalid Sport City Stadium, pela última rodada da Copa Africana de Nações 2025. A partida terá transmissão ao vivo do canal GOAT (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Fora da zona de classificação para a Champions League da Ásia, o Al Ittihad entra em campo em busca de recuperação na competição. A equipe comandada por Benzema ocupa atualmente a sexta colocação, com 17 pontos, e chega em bom momento após conquistar duas vitórias consecutivas no torneio: 2 a 0 sobre o Al Shabab e 2 a 1 diante do Al Riyadh.

Do outro lado, o Neom aparece logo atrás na tabela, também com 17 pontos, na sétima posição. Em 10 partidas disputadas, o time soma cinco vitórias, dois empates e três derrotas.

Neom SC: Maximiano; Al Asmari, Al Dawsari, Zeze, Abdi; Al Ali, Doucoure, Kone, Benrahma; Abdu, Lacazette .

Al Ittihad: Rajkovic; Al Shanqiti, Pereira, Kadesh, Mitaj; Fabinho, Kante, Al Ghamdi; Bergwijn, Benzema, Roger .

Campeonato Saudita
Neom SC crest
Neom SC
NEO
Al-Ittihad crest
Al-Ittihad
ITT

Desfalques

Neom SC

Sem desfalques confirmados.

Al Ittihad

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

crest
Campeonato Saudita - Saudi Pro League

Retrospecto recente

NEO
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
8/8
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
5/5

ITT
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
11/6
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

Últimos confrontos diretos

Classificação

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis

