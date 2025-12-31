Neom SC x Al-Ittihad: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Saudita 2025

Neom e AL Ittihad se enfrentam nesta quarta-feira (31), às 12h25 (de Brasília), no King Khalid Sport City Stadium, pela última rodada da Copa Africana de Nações 2025. A partida terá transmissão ao vivo do canal GOAT (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Fora da zona de classificação para a Champions League da Ásia, o Al Ittihad entra em campo em busca de recuperação na competição. A equipe comandada por Benzema ocupa atualmente a sexta colocação, com 17 pontos, e chega em bom momento após conquistar duas vitórias consecutivas no torneio: 2 a 0 sobre o Al Shabab e 2 a 1 diante do Al Riyadh.

Do outro lado, o Neom aparece logo atrás na tabela, também com 17 pontos, na sétima posição. Em 10 partidas disputadas, o time soma cinco vitórias, dois empates e três derrotas.

Neom SC: Maximiano; Al Asmari, Al Dawsari, Zeze, Abdi; Al Ali, Doucoure, Kone, Benrahma; Abdu, Lacazette .

Al Ittihad: Rajkovic; Al Shanqiti, Pereira, Kadesh, Mitaj; Fabinho, Kante, Al Ghamdi; Bergwijn, Benzema, Roger .

Desfalques

Neom SC

Sem desfalques confirmados.

Al Ittihad

Não há desfalques confirmados.

