Nenê volta ao Fluminense para tentar curar "dependência" da equipe

Desde que o meia chegou ao clube, Tricolor venceu só um jogo em que Nenê não foi titular

Depois de ser derrotado por 3 a 0 pelo Volta Redonda, no último domingo, o tenta se arrumar rapidamente para encarar o Macaé, na quinta-feira (02), fora de casa, no último jogo antes da semifinal da Taça Rio. Sem tempo para se preparar, o Tricolor vê no meia sua principal esperança de um futebol melhor de forma imediata.

Desde que Nenê chegou ao Fluminense, em julho do ano passado, a equipe venceu apenas um jogo em que o jogador não foi titular. O retrospecto tem ainda dois empates e três derrotas, a última delas no domingo, contra o Volta Redonda, no Engenhão.

A subida de produção ficou evidente no Brasileiro do ano passado. Depois de um começo muito ruim, com duas vitórias em dez jogos, o Fluminense subiu de produção e conquistou todas as suas outras dez vitórias na competição sob o comando de Nenê.

Neste ano, além de presente, o armador tem sido cada vez mais decisivo. Mesmo aos 38 anos, ele já marcou nove gols em 13 partidas disputadas, três deles em clássicos contra e .

Desde que chegou ao Fluminense, Nenê conseguiu criar 18 boas ocasiões de gol para os companheiros. 8 delas vieram em lances de bola parada, mostrando eficiência no fundamento.



Separei todas essas chances por competição:



Carioca - 6

Brasileiro - 6

Copa do - 3

Sula - 3



👇 pic.twitter.com/A0pi3Bzogy — Felipe Barros (@FelipeBMSa) June 22, 2020

Sua ausência, aliás, aparentemente fez mal até para Paulo Henrique Ganso. O jogador, que vinha sendo reserva e entrando durante as partidas para dar mais posse de bola à equipe, foi titular contra o Voltaço e não agradou a torcida.

Prejudicado com a expulsão de Egídio, Ganso não conseguiu ser o armador que o precisava e acabou substituído no começo do segundo tempo. Araújo, seu substituto, criou duas boas chances de gol mesmo jogando metade do tempo do titular.

Vale lembrar, é claro, que o Fluminense treinou apenas oito dias desde que foi liberada a volta do futebol no Rio de Janeiro. O apressado e desorganizado retorno foi uma das justificativas para o futebol ruim apresentado, mas não explica tudo: o Volta Redonda, por exemplo, treinou apenas dois dias a mais.