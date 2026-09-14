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"Nem Messi fez isso": ex-astro do Barcelona envia recado duro a Lamine Yamal

Bola de Ouro
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L. Yamal
Espanha

Qual é a história?

Abelardo Fernández, ex-jogador do Barcelona e da seleção espanhola, criticou as declarações de Lamine Yamal sobre merecer a conquista da Bola de Ouro, considerando que a afirmação explícita do jovem jogador de que merece o prêmio não passa uma imagem positiva, apesar do nível que ele apresenta com a equipe catalã.

De acordo com o que noticiou o jornal espanhol "Marca", Abelardo, durante sua participação no programa "Radioestadio Noche", manifestou seu desagrado com as declarações de Yamal feitas pelo canal "Movistar Plus+", quando afirmou que se vê entre os melhores jogadores do mundo e que merece a Bola de Ouro.

Yamal havia dito: "Acho que mereço o prêmio da Bola de Ouro este ano pelo que conquistei", acrescentando que se vê, ao lado do francês Kylian Mbappé, como os melhores jogadores do mundo, e que merece o prêmio considerando o que conquistou ao longo do ano.

Abelardo respondeu a essas declarações dizendo: "Você pode pensar sobre isso, mas não pode dizer. Não acho que deva, porque faz você parecer mal", explicando que o jogador poderia ter expressado sua ambição de uma forma mais comedida.

O ex-jogador do Barcelona acrescentou: "Você pode pensar sobre isso e dizer: posso estar entre os candidatos mais cotados, mas nunca se sabe para quem esses prêmios vão", ressaltando que uma formulação desse tipo teria refletido uma imagem melhor sobre o jogador.

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Abelardo, que disputou 54 partidas internacionais pela seleção espanhola, reforçou sua posição ao dizer: "Não gostei do que Lamine disse", antes de citar o lendário argentino Lionel Messi, afirmando: "Nunca ouvi Messi, que foi o deus do futebol, dizer isso".

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