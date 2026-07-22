É claro que a internet e as redes sociais já existiam há 16 anos. O que era menos acentuado naquela época poderia ser descrito como um entusiasmo exagerado. Hoje em dia, isso pode se espalhar na velocidade da luz e ser amplificado por um poderoso algoritmo.

“Kagawa dá os primeiros sinais na vitória por 4 a 1 em Lotte – Lewandowski com um belo chute de bicicleta”, dizia, em 13 de julho de 2010, a manchete reveladora na página inicial do Borussia Dortmund. Basicamente, não havia mais nada. Afinal, nada mais havia acontecido.

Shinji Kagawa, contratado na época por uma quantia muito modesta da 2ª Divisão japonesa, havia feito sua estreia pelo BVB diante de 4.078 espectadores no estádio am Lotter Kreuz e ficou em campo por 66 minutos. O Dortmund venceu por 4 a 1, graças a um hat-trick de Dimitar Rangelov. Kagawa tornou-se, em um piscar de olhos, um dos principais jogadores das equipes campeãs do Dortmund sob o comando de Jürgen Klopp. Já faz muito tempo.

O que Niko Kovac disse sobre a estreia de Takato Yamamoto?

Na estreia de Takato Yamamoto, tudo se desenrolou de maneira bem diferente. E isso é perfeitamente compreensível. Afinal, o japonês de 18 anos brilhou nos 45 minutos em que esteve em campo na vitória por 3 a 1 no amistoso contra o Rot-Weiß Oberhausen no último sábado, marcando um gol e também participando do lance que resultou no 2 a 1 provisório, marcado por Serhou Guirassy.

Yamamoto, um meio-campista ofensivo, foi o jogador que mais se destacou no BVB no segundo tempo. Isso é notável, afinal ele foi contratado apenas onze dias antes da partida contra o RWO e treinou com os profissionais apenas algumas vezes.

“Na verdade, só o vi pela primeira vez na quinta-feira. Eu também não o conhecia antes”, disse o técnico Niko Kovac sobre o jogador da seleção sub-21 do Japão, que também marcou um gol logo em sua estreia pela seleção sub-19 de seu país. O fato de Kovac não o conhecer se deve ao fato de Yamamoto ter sido contratado para a equipe sub-23 do Dortmund; nessas negociações, outras pessoas, e não o técnico principal do time principal, são responsáveis.

Getty Images

Esses são os pontos fortes do novo reforço do BVB, Takato Yamamoto

“Takato é um jogador que nos convenceu desde o início. Ele traz exatamente as qualidades que queremos ver em nosso jogo”, disse o diretor do Centro de Formação Paul Schaffran após a negociação de empréstimo, que vincula Yamamoto ao BVB por uma temporada. Além disso, foi acordada uma opção de compra com o Gamba Osaka, clube da primeira divisão. Segundo o jornal “Bild”, o BVB teria que pagar uma taxa de transferência de 1,5 milhão de euros por Yamamoto.

Essa opção deveria ser exercida imediatamente, ele deveria ser integrado definitivamente ao time principal e, de qualquer forma, Yamamoto seria o novo Kagawa — esse foi, mais ou menos, o veredicto da animada torcida do BVB nas redes sociais. Tudo isso parece um pouco prematuro após 45 minutos contra um time da Liga Regional. Por outro lado, por enquanto, resta avaliar o que foi visto em campo. E lá, como disse Kovac, “já houve algumas coisas boas”.

De fato: as habilidades técnicas de Yamamoto se destacaram especialmente; era difícil tirar a bola daquele canhoto. Ele atuou com bastante agilidade e criatividade, partindo para os dribles com ousadia e autoconfiança. Seu pé direito também se saiu bem com a bola; seu dinamismo e sua percepção de espaço causaram bastante confusão na defesa adversária, especialmente na zona entre as linhas.

Getty Images

“Isso vai nos dar alegria”: Niko Kovac elogia Takato Yamamoto

Notável foi, naturalmente, também a capacidade de adaptação imediata de Yamamoto, para quem seus novos companheiros de equipe ainda devem ser estranhos em um país totalmente desconhecido para ele. Justamente com Guirassy, ele desenvolveu uma boa sintonia em campo em tão pouco tempo. Com o pé esquerdo e pela parte externa do pé, Yamamoto deu, aos 88 minutos, um cruzamento digno de nota, que o artilheiro do Dortmund desviou artisticamente com um chute de kung fu na parte inferior da trave. Após a partida, ele levou a bola do jogo para casa.

Kovac elogiou em seguida, dizendo ter “visto algo realmente promissor”. O técnico continuou falando sobre o novato desconhecido: “Isso vai nos dar alegria. Por enquanto, certamente na segunda equipe. Mas isso não significa que a porta para a equipe principal esteja fechada. Pelo contrário: deve haver fluidez e vamos ficar de olho nele.”

Nas próximas semanas, caberá a Yamamoto definir exatamente como sua trajetória se desenvolverá. As oportunidades para se destacar estão aí: diante do elenco ainda bastante reduzido no momento, o japonês continuará treinando com os profissionais e em breve partirá com eles para a turnê pela Ásia. Do ponto de vista de marketing, nada melhor poderia ter acontecido ao BVB, ainda mais porque o time de Dortmund também fará uma parada em Osaka, cidade natal de Yamamoto.

Getty Images

Takato Yamamoto permanecerá definitivamente no time principal do BVB?

Lá, ele passou por várias equipes da base ao longo de seis anos. Em outubro de 2025, Yamamoto foi finalmente promovido ao time principal. O técnico alemão Jens Wissing, que assumiu o clube em janeiro e recentemente se transferiu para o Al-Ittihad, na Arábia Saudita, não hesitou e ajudou Yamamoto a fazer sua estreia profissional já em fevereiro.

Ele acabou disputando seis partidas, totalizando 228 minutos em campo, tendo sido titular em uma delas. Então, o Borussia, que já o observava há muito tempo, entrou em ação. Yamamoto ficou eufórico: “Ainda mal consigo acreditar. Borussia Dortmund — um clube tão grande. É a primeira vez que saio do Japão, tudo aqui é novo para mim. Mas estou pronto.”

Ele provou isso pela primeira vez no Estádio Niederrhein. Ao marcar o gol que selou o 3 a 1, Yamamoto apontou com os dedos para as costas e para o próprio sobrenome. Após a partida, ele teve que atender a dezenas de pedidos de selfies e autógrafos; um jogador do RWO pediu para trocar de camisa com ele.

Yamamoto deixou mais do que apenas “primeiros sinais” do que Kagawa havia deixado na época. Se ele voltar em breve ao seu país natal com o BVB e atuar lá como figura de destaque, assim como fez no sábado em Oberhausen, é provável que o entusiasmo se espalhe da Alemanha para o Japão. Mas mesmo que isso não aconteça: será interessante observar se Kovac realmente pode se dar ao luxo de manter Yamamoto na segunda equipe.