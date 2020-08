Nem Jorge Jesus ou Jesualdo: técnico português desbravou Pernambuco antes de ser campeão

Daniel Neri levou o Salgueiro a um histórico título estadual após bater o Santa Cruz nos pênaltis

Se você pensar em treinador português que escreveu história em letras capitais no futebol brasileiro, será impossível não citar, logo de cara, a passagem de Jorge Jesus pelo . Antes de retornar ao , JJ levou o Fla a títulos como Libertadores e Brasileiro antes de se despedir com mais taças conquistadas do que derrotas. E nesta mesma quarta-feira (05) em que o luso Jesualdo Ferreira foi demitido do Santos, um outro gajo se colocou nos holofotes ao protagonizar um feito e tanto.

O português Daniel Neri, de 41 anos, levou o Salgueiro ao seu primeiro título pernambucano na história ao bater o nos pênaltis. E assim que a conquista foi sacramentada, o automatismo nos leva a fazer uma comparação com Jorge Jesus e o grande holofote que passou a ser dado aos treinadores portugueses em nosso país. Entretanto, Daniel Neri possui mais laços com o verde amarelo do que com o seu país natal.

Daniel chegou ao há 16 anos por causa de um intercâmbio universitário e fincou raízes no Nordeste brasileiro, onde também conheceu sua esposa. Em Pernambuco, conseguiu pouco a pouco o seu espaço no futebol e, apesar de passagens por equipes modestas de , aprendeu a maior parte de seus conceitos nos gramados pernambucanos.

É CAMPEÃOOOOOOOOOOOO, O SALGUEIRO ATLÉTICO CLUBE, CONQUISTA O TÍTULO DE CAMPEÃO PERNAMBUCANO 2020!



É BRANCO, VERDE, E VERMELHO, AS CORES DO MEU CORAÇÃO! O TORCEDOR SALGUEIRENSE VIBRA, COMEMORA, QUE A HISTÓRIA FOI ESCRITA NA CAPITAL PERNAMBUCANA! 🏆🏆🏆#VoaCarcará 💚❤️🦅 pic.twitter.com/GGF2pL4zUq — CarcaráNet (@CarcaraNet) August 6, 2020

Passou pelo , mas o de Pernambuco e não o do norte de Portugal; também trabalhou para o Sport e a única coincidência mais forte com Jorge Jesus foi um Flamengo, mas o xará pernambucano da versão mais conhecida carioca. O Salgueiro apareceu em sua vida em 2019 e o eternizou agora em 2020: com título estadual para marcar o DNA do treinador português mais brasileiro da atualidade.