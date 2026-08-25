Negócio turco abre as portas da Juventus para Kessié

A Juventus se prepara para concretizar a saída de um de seus meio-campistas para o Besiktas, da Turquia, em um movimento que pode abrir caminho para que o clube italiano feche uma nova contratação na atual janela de transferências de verão.

Fabio Miretti está próximo de se transferir para o Besiktas, depois que o clube turco chegou a um acordo com a Juventus pela contratação do meio-campista italiano.

De acordo com o site Football Italia, que citou o jornal "Tutto Mercato Web", as duas partes concordaram com a transferência de Miretti por empréstimo, com uma opção de compra no valor de 15 milhões de euros.

A expectativa é que o jogador italiano viaje para a Turquia nas próximas horas, a fim de se submeter aos exames médicos, antes de assinar seu contrato com o Besiktas.

A saída de Miretti dará à Juventus espaço em seu elenco para concretizar a contratação do marfinense Franck Kessié, jogador do Al Ahli, da Arábia Saudita, e ex-Milan, que prefere se transferir para Turim desde semanas atrás.

A previsão é de que Kessié chegue à Juventus em uma transferência sem custos após sua saída do Al Ahli, mas o clube italiano precisa primeiro abrir espaço para ele no elenco, o que torna a conclusão da transferência de Miretti para o Besiktas uma condição essencial para avançar no negócio.

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Miretti foi formado na academia da Juventus e atuou pela equipe principal em períodos intercalados, além de ter passado parte da última temporada emprestado ao Genoa.

O jogador não participou da vitória da Juventus sobre o Frosinone por 1 a 0, no domingo, já que o técnico Luciano Spalletti apostou em Manuel Locatelli e Douglas Luiz no meio-campo, antes de acionar Teun Koopmeiners como substituto.

O Besiktas mantém sua atividade no mercado italiano, depois de já ter contratado o sérvio Dusan Vlahovic, da Juventus, em uma transferência sem custos.

O clube turco também está próximo de contratar Ernest Boku, após o fracasso de sua transferência para a Fiorentina, e apresentou uma oferta melhorada pela contratação de Faris Jedjimes, ponta do Frosinone.