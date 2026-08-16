Negócio holandês acende a disputa entre Real Madrid e Barcelona

O holandês Kees Smit (20 anos), meio-campista do AZ Alkmaar, entra no radar dos grandes clubes europeus como um dos mais destacados talentos em ascensão que vêm se impondo com força nas últimas três temporadas, mais precisamente desde que liderou sua equipe à conquista do título da UEFA Youth League em 2023.

A equipe holandesa havia eliminado o Real Madrid nas quartas de final, na única derrota do time então comandado por Arbeloa, que nada pôde fazer diante do time que se sagrou campeão graças ao brilho de Smit e Boko (jogador do Bayer Leverkusen), destacados como os principais astros do torneio.

E se aproxima o momento de Smit se tornar um dos nomes mais empolgantes do mercado de transferências.

Segundo o jornal espanhol "As", os rumores sobre o futuro do cérebro do AZ Alkmaar se sucedem desde então, especialmente desde o último verão.

O Atlético de Madrid havia tentado contratá-lo na última janela de transferências de inverno, mas os dirigentes da equipe holandesa recusaram aprovar o negócio, frustrando o desejo da comissão técnica dos Colchoneros de contar com um jogador que se espera ser um dos elementos de destaque no cenário europeu.

Kees Smit se impôs como peça fundamental no elenco da equipe holandesa após seu brilho em Valdebebas, quando todos os indícios apontavam para a possibilidade de sua convocação para a lista de Koeman para disputar a Copa do Mundo, mas o ex-técnico do Barcelona preferiu apostar em elementos mais experientes, com exceção de Hato, enquanto os demais jogadores tinham mais de 24 anos.

Isso levou a uma mudança no comando técnico da seleção, com Xavi Hernández assumindo a responsabilidade, num momento em que pouca gente dentro da Holanda compreendeu o motivo do corte de Smit da lista final de 26 jogadores para o Mundial norte-americano.

O jovem jogador do AZ Alkmaar busca seu próximo destino ao lado do agente Jorge Mendes, em meio ao crescente interesse de clubes da Premier League inglesa.

Apesar das ofertas inglesas, o meio-campista, que se destaca por atuar bem com ambos os pés e pela capacidade de quebrar linhas por meio de passes elaborados, prefere se transferir para o Campeonato Espanhol.

Três clubes espanhóis se movimentam nos bastidores do negócio em diferentes intensidades: Real Madrid, Atlético de Madrid e Barcelona, ressaltando-se que este último está atualmente concentrado por completo em fechar a contratação de Rodri.

O Atlético de Madrid já fechou a contratação de Morten Hjulmand, um jogador com características semelhantes às de Smit, apesar de seu estilo tender ao lado defensivo, enquanto o Real Madrid considera seu elenco fechado no momento, à espera de qualquer movimento de saída.

O meio-campista do AZ Alkmaar permanece no rol de interesses do clube merengue ao lado de outros nomes, sem que nenhuma movimentação oficial tenha ocorrido em Valdebebas até o momento em relação ao jogador holandês.

Por outro lado, José Mourinho busca jogadores no estilo de Bernardo Silva, já que o jovem Smit sabe se movimentar como o astro português em todas as posições do meio-campo.

Kees Smit não descarta permanecer por mais uma temporada em seu clube para dar continuidade à sua evolução e conquistar mais minutos e responsabilidade, desde que se acorde fechar sua transferência para a temporada 2027-2028, o que mantém todas as possibilidades em aberto.

O preço do jogador pode girar em torno de 60 milhões de euros, um valor bem distante dos 95 milhões de euros pelos quais o Liverpool pode fechar a contratação de Wharton, do Crystal Palace.