O Liverpool se prepara para agir a fim de contratar o jovem goleiro belga Luca Broegmans, arqueiro do Genk, em uma negociação que pode chegar a 35 milhões de euros, dentro do plano do clube para assegurar o futuro da posição de goleiro, em meio à incerteza que cerca o futuro de Giorgi Mamardashvili e de Alisson Becker.

Segundo o especialista belga no mercado de transferências Sacha Tavolieri, o Genk avalia Broegmans, de 18 anos e cerca de dois metros de altura, em aproximadamente 35 milhões de euros, enquanto sua transferência para o Liverpool está diretamente ligada ao futuro de Mamardashvili no time inglês durante as últimas horas do mercado de transferências.

Broegmans é visto na Bélgica como um dos talentos mais promissores em ascensão na posição de goleiro, a ponto de receber o apelido de "novo Courtois", em referência ao seu compatriota Thibaut Courtois, goleiro do Real Madrid, que iniciou a carreira no Genk antes de abrir caminho até o topo do futebol europeu.

O paradoxo está no fato de que o Liverpool já contratou Mamardashvili, após pagar cerca de 30 milhões de euros para trazê-lo do Valencia, mas o manteve emprestado por uma temporada antes de integrá-lo ao elenco, tornando o goleiro georgiano uma das opções futuras para proteger o gol de Anfield.

Ainda assim, o futuro de Mamardashvili pode definir o destino da negociação por Broegmans; as informações indicam que o Liverpool contratará o goleiro belga assim que o georgiano deixar o clube, enquanto Broegmans permanecerá emprestado ao Genk por mais uma temporada caso Mamardashvili continue no elenco.

A movimentação do Liverpool ocorre no âmbito da reorganização da posição de goleiro, especialmente com o contrato de Alisson se aproximando do fim em junho de 2027 e a indefinição do clube quanto à renovação do vínculo com o goleiro brasileiro, que completará 34 anos em outubro próximo.

Alisson havia se juntado ao Liverpool no verão de 2018, vindo da Roma por 72 milhões de euros, e desde então conseguiu consolidar sua posição como um dos maiores goleiros da história do clube, mas o Liverpool já começou a pensar na próxima etapa, seja com Mamardashvili ou por meio de um novo talento como Broegmans.