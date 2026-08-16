Barcelona, Real Madrid e Atlético de Madri entraram em uma disputa conjunta pela contratação do jovem holandês Kees Smit, meio-campista do AZ Alkmaar, em meio ao crescente interesse por seus serviços por parte dos grandes clubes do Campeonato Espanhol, segundo relatos da imprensa espanhola.

O jornal espanhol "As" revelou que os três clubes acompanham de perto os rumos do futuro de Smit, de 20 anos, que passou a ser visto como um dos talentos emergentes de maior destaque na posição de meio-campo do continente europeu, enquanto o Real Madrid parece ser o mais decidido a agir para contratá-lo durante a atual janela de transferências.

O Real Madrid busca um novo reforço para o seu meio-campo, num momento em que Smit é altamente valorizado dentro do clube merengue, ao passo que Barcelona e Atlético de Madri veem no jogador um projeto de investimento sobre o qual se pode construir a médio e longo prazo.

O interesse dos três clubes espanhóis em Smit surge em meio ao brilhante desempenho do jogador com o AZ Alkmaar, depois de ter conseguido chamar a atenção graças ao seu potencial técnico e à sua capacidade de armação de jogadas e de controle do ritmo das partidas, o que o tornou um alvo cada vez mais atrativo para os grandes clubes da Europa.

Segundo os relatos, o AZ Alkmaar estipulou o valor do jogador em cerca de 60 milhões de euros, um número visto como negociável em comparação com os valores elevados observados no mercado de transferências neste verão, sobretudo com o aumento da demanda por jovens meio-campistas.

As chances de transferência de Smit para um dos clubes espanhóis são reforçadas pelo fato de que os negócios do jogador são administrados pelo português Jorge Mendes, um dos mais destacados agentes de jogadores do mundo, que possui uma sólida rede de relacionamentos com os três clubes, o que pode desempenhar um papel influente na definição do próximo destino do jogador.

O Real Madrid parece, no momento, ter a vantagem na disputa pela contratação de Smit, especialmente com o clube buscando reforçar o seu meio-campo, mas a presença de Barcelona e Atlético de Madri no cenário pode transformar a negociação em um novo embate entre os três gigantes do futebol espanhol por um promissor talento europeu.