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Negócio congelado: Barcelona nada contra a corrente do Al-Hilal

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O futuro de Marc Casadó, meio-campista de 22 anos e destaque do Barcelona, segue indefinido.

O Al-Hilal já deu um passo à frente e apresentou uma proposta ao Barça para contratar Casadó, mas o clube catalão recusou a oferta em julho passado. Desde então, as negociações entre os dois clubes continuam longe de um acordo definitivo.

O jornal "Mundo Deportivo" informou que a divergência está na avaliação do valor do jogador, já que o Barcelona pede uma quantia superior a 30 milhões de euros e chega a almejar algo próximo dos 40 milhões, número que o Al-Hilal não deseja alcançar.

No plano pessoal, as negociações com Casadó chegaram a um estágio avançado, e há um bom entendimento entre o jogador e o Al-Hilal. Ainda assim, o acordo definitivo depende do sucesso dos dois clubes em aproximar seus pontos de vista.

Ao mesmo tempo, o meio-campista desperta o interesse de vários campeonatos europeus, algo que o formado na base do Barcelona também vê com bons olhos. 

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Clubes do Campeonato Italiano, do Campeonato Alemão e da Premier League acompanham de perto a situação de Casadó, embora até agora não tenham sido apresentadas propostas oficiais.

No momento, a oferta do Al-Hilal segue sendo a mais séria, ainda que as divergências financeiras com o Barcelona mantenham a negociação em um impasse.

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