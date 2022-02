Negociação entre Flamengo e Benfica esfria, e Everton Cebolinha fica mais distante

A negociação entre Flamengo e Benfica por Everton Cebolinha esfriou. Os cariocas chegaram a discutir o percentual da proposta pela contratação do atacante de 25 anos, mas não chegaram a um acordo com os lusitanos e recuaram nas tratativas.

As tratativas entre Fla e Benfica, que se iniciaram nos primeiros dias de fevereiro, eram conduzidas pelos dirigentes Marcos Braz e Bruno Spindel. Ambos estão na Europa com o intuito de discutir possíveis reforços. Eles aproveitaram a estadia no continente, onde discutem a contratação de Andreas Pereira com o Manchester United, para falar sobre o atleta brasileiro que se destacou no Grêmio, com títulos de Copa do Brasil e Libertadores.

A GOAL apurou que o Flamengo chegou a esboçar uma proposta de 13 milhões de euros (R$ 76,65 milhões na cotação atual) por 80% dos direitos econômicos do atacante. Os números não agradam o Benfica, principalmente porque o atleta tem crescido de rendimento na equipe.

Desde a saída de Jorge Jesus, Everton Cebolinha atuou em oito partidas do Benfica, todas na condição de titular. No período, fez três gols e se responsabilizou por duas assistências. O atacante esteve em campo por 555 minutos. O atleta é um dos destaques do time lisboeta, que não pretende negociá-lo neste momento.

Além do Flamengo, o Al Hilal, da Arábia Saudita, também tem desejo de contar com o jogador. Os sauditas fizeram duas ofertas pelo atleta. Na primeira ocasião, propuseram 6 milhões de euros. Posteriormente, ofereceram 8 milhões de euros. Os valores não agradaram aos lusitanos.