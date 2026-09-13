NEC vê a Juventus sofrer uma dolorosa derrota na Serie A às vésperas do confronto entre as equipes

A Juventus perdeu por 3 a 2 para o Sassuolo na preparação para o duelo com o NEC. Com isso, o clube de Turim faz um falso ensaio geral para o confronto da Liga Europa contra os nijmeeganos na próxima quinta-feira, no Allianz Stadium.
Pelos visitantes, Teun Koopmeiners começou entre os titulares. O ex-ajacied Francisco Conceição também apareceu no time inicial. As duas equipes começaram a partida se estudando. Houve longos períodos de posse de bola, mas poucas chances. Nos primeiros momentos, foi principalmente a Juventus quem ditou o ritmo, mas por volta da meia hora o Sassuolo entrou melhor no jogo.
Isso não resultou em gols, já que tanto o Sassuolo quanto a Juventus criaram apenas poucas investidas no primeiro tempo. Koopmeiners tentou de fora da área, mas sua finalização foi defendida com relativa facilidade pelo goleiro Arijanet Muric. A equipe de Luciano Spalletti teve dificuldades para jogar e ofereceu pouco ofensivamente diante da organização compacta do Sassuolo.
Aos 65 minutos, o Sassuolo abriu o placar. Nemanja Matic enfiou a bola para Sebastiano Esposito por trás da última linha, e o atacante de repente ganhou todo o espaço da defesa da Juventus. Esposito manteve a calma e bateu rasteiro no canto oposto, sem chances para Vicario: 1 a 0.
Aos 71 minutos, Koopmeiners deixou o campo. Nosso compatriota foi substituído por Pape Matar Sarr. Mesmo sem Koopmeiners, a Juventus ainda não conseguia reagir. I Neroverdi saía com tranquilidade da pressão da Juventus e, ao mesmo tempo, conseguia afastar com facilidade as tentativas ofensivas dos visitantes.
Perto do fim, a Juventus chegou ao empate. O cruzamento de Kerim Alajbegovic passou até Edon Zhegrova, que cortou para dentro uma vez e depois finalizou para fazer o 1 a 1. A Juventus sentiu o cheiro de sangue, e Alajbegovic quase virou o jogo para sua equipe na sequência. A pressão final da Velha Senhora foi algo que a equipe ainda não havia mostrado durante toda a partida.
A reação parecia em vão, porque aos 89 minutos saiu o 2 a 1. Após uma jogada rápida, iniciada por um belo drible de Darryl Bakola, a bola chegou a Kieron Bowie. O atacante estava completamente livre e finalizou no contrapé. Apenas dois minutos depois, já estava 2 a 2. Zhegrova tabelou curto com Kolo Muani e depois bateu forte e rasteiro no canto curto para empatar. Assim, o duelo acabou se transformando em um verdadeiro espetáculo na reta final.
Como se não pudesse ficar ainda mais louco, a partida acabou tendo um vencedor. O jogador emprestado pela Juventus, Vasilije Adzic, foi acionado na transição por Armand Laurienté. O atacante de vinte anos manteve a calma e bateu no canto oposto: 3 a 2. O jovem se recusou a comemorar, mas garantiu os três pontos para sua equipe.