Na tarde de segunda-feira, foi realizado o sorteio dos playoffs da Champions League. O NEC joga, caso o clube consiga sobreviver ao duelo de ida e volta com o Olympiakos, na última rodada antes da fase principal contra Union Saint-Gilloise ou Bodø/Glimt. O time de Nijmegen poderá jogar primeiro em casa.
Sorteio completo:
Levski Sofia/Kairat Almaty - AEK Atenas
Celtic - LASK Linz
GNK Dinamo/Kauno Zalgiris - Viking FK
Slovan Bratislava/Mjällby - Ararat Armenia/Celje
Hapoel Beer Sheva/Estrela Vermelha - Aarhus/Sabah
NEC/Olympiakos - Union Saint-Gilloise/Bodø/Glimt
Fenerbahçe/Sturm Graz - Sparta Praga/Olympique Lyon
Pro Shots
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NEC conhece possível adversário no último obstáculo rumo à Liga dos Campeões
Na tarde de segunda-feira, foi realizado o sorteio dos playoffs da Champions League. O NEC joga, caso o clube consiga sobreviver ao duelo de ida e volta com o Olympiakos, na última rodada antes da fase principal contra Union Saint-Gilloise ou Bodø/Glimt. O time de Nijmegen poderá jogar primeiro em casa.