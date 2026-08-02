Nayef Aguerd às portas de um clube árabe

O Olympique de Marselha, em sua busca por reforçar seus recursos financeiros, tenta avançar nas negociações para a saída de alguns de seus jogadores.

A rede francesa "Foot Mercato" informou que o Marselha está prestes a chegar a um acordo com o Al Sadd sobre a transferência do internacional marroquino Nayef Aguerd para as fileiras do clube catariano.

Depois disso, o clube catariano precisará chegar a um acordo com o jogador marroquino, de 30 anos, sobre o valor de seu salário.

O Olympique de Marselha segue em busca de soluções para reduzir sua folha salarial e melhorar sua situação financeira. Depois de ter sido obrigado a vender alguns de seus jogadores para equilibrar seu orçamento, o clube não descartou a saída de Nayef Aguerd, que se juntou a ele há apenas um ano.

O internacional marroquino, ligado por contrato até 2030, estava entre os jogadores cotados para deixar o Marselha durante a atual janela de transferências de verão.

Uma cláusula específica foi negociada durante a assinatura de seu contrato: até 31 de julho, Aguerd poderia deixar o Olympique de Marselha por 15 milhões de euros, pagos de uma só vez.

Essa oportunidade acabou não sendo aproveitada, embora o zagueiro de 30 anos tenha continuado sendo muito requisitado.

O Stade Rennes, onde jogou entre 2020 e 2022, estava particularmente interessado em trazê-lo de volta, mas não conseguiu avançar no negócio.

Segundo informações da rede francesa, o Al Sadd, do Catar, decidiu o negócio a seu favor: o clube catariano, interessado no jogador há semanas, está prestes a chegar a um acordo com o Marselha para contar com o jogador por 4 milhões de euros, com opção de compra automática no valor de 11 milhões de euros, o que representa um passo importante em um negócio que a diretoria do Marselha espera concluir rapidamente.

Esse arranjo financeiro mostra a evolução da postura do Olympique de Marselha. Inicialmente, a diretoria do clube desejava fortemente vender o jogador em definitivo para garantir liquidez imediata.

Mas, diante das dificuldades enfrentadas pelo clube no mercado de transferências, ele acabou concordando com o empréstimo com opção de compra, sendo necessário, em seguida, chegar a um acordo com Nayef Aguerd, que disputou 64 partidas internacionais pela seleção de Marrocos.