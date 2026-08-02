Nawaf Al-Aqidi, goleiro do Al-Nassr da Arábia Saudita, desferiu um duro golpe no clube com sua decisão relacionada ao seu futuro no próximo período.

De acordo com o jornal saudita "Al-Riyadiah", a diretoria do Al-Nassr apresentou uma nova proposta a Al-Aqidi que inclui vantagens financeiras superiores para mantê-lo, porém o goleiro internacional recusou a oferta, reafirmando seu desejo de viver uma nova experiência.

O jornal acrescentou que Al-Aqidi prefere deixar o clube neste verão, seja por meio de venda ou empréstimo, e caso isso não se concretize, ele está disposto a esperar até janeiro para entrar no período de contrato livre, preparando o caminho para uma saída gratuita ao fim da temporada.

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Indicou ainda que a diretoria do Al-Nassr entrou em contato com o empresário do jogador em busca de uma proposta adequada, diante da firmeza do goleiro em sua posição e de seu desejo de não permanecer no time.

O Al-Nassr também recebeu duas propostas oficiais do Al-Fateh e do Al-Shabab para contar com os serviços de Al-Aqidi, enquanto a diretoria exigiu que o jogador definisse sua posição final, garantindo que a oferta de renovação permanecerá válida caso ele decida desistir da ideia de sair.



