Náutico x Altos ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série C

Equipes se enfrentam nesta segunda (3), pela 11ª rodada; veja como acompanhar na internet

Náutico e Altos se enfrentam na noite desta segunda (3), às 20h (de Brasília), no Estádio dos Aflitos, em Recife - PE, pela 11ª rodada da Série C. A partida terá transmissão ao vivo da plataforma Nosso Futebol, no pay-per-view, e do DAZN, no streaming.

Os mandantes são o sétimo colocado na tabela e com 15 pontos na temporada. Já o Altos ocupa o 18º lugar com 10 pontos e apenas duas vitórias.

Na última rodada, o Náutico foi derrotado em casa pelo Amazonas FC no placar de 1 a 0, enquanto o Altos, fora de casa, empatou com o Pouso Alegre em 0 a 0.

Prováveis escalações

Náutico: Vagner; Denilson, Danilo Cardoso e Rennan Siqueira; Victor Ferraz, Jean Mangabeira, Souza e Diego Matos; Gabriel Santiago, Jael e Paul Villero.

Altos: Rafael; Raul, Marcelo, Vavá, Vinícius Paiva; Valderrama, Tibiri, Lelê; Rodrigo Fumaça, Manoel e Yan.

Desfalques

Náutico

Sem desfalques confirmados.

Altos

Sem desfalques confirmados.

Quando é?