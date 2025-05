Náutico x São Paulo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa do Brasil 2025

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (20), no Estádio dos Aflitos; veja como acompanhar e outras informações do jogo

Náutico e São Paulo se enfrentam nesta terça-feira (20), às 21h30 (de Brasília), no Estádio dos Aflitos, em Recife, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view (confira a programação completa).

Após vencer o Grêmio por 2 a 1 pelo Brasileirão, o São Paulo volta suas atenções para a Copa do Brasil. Atual campeão do torneio, o Tricolor busca o bicampeonato e entra em campo com vantagem. Como venceu o jogo de ida por 2 a 1, a equipe paulista pode empatar para garantir a vaga nas oitavas de final.

Do outro lado, o Náutico chega motivado após uma goleada por 4 a 0 sobre o Ypiranga, pela Série C do Brasileirão. Na Copa do Brasil, o Timbu avançou à terceira fase ao eliminar o Santa Cruz-RN por 4 a 0 e o Vitória por 2 a 0 nas fases anteriores.

Prováveis escalações

Náutico: Muriel; Arnaldo, Rayan, Carlinhos e Igor Fernandes; Auremir, Marco Antônio Patrick Allan; Thalissinho, Kelvin, Bruno Mezenga.

São Paulo: Rafael, Cédric Soares (Ferraresi), Arboleda, Alan Franco, Enzo Díaz (Wendell); Alisson, Marcos Antônio, Oscar; Lucas Ferreira, Luciano (Lucca), André Silva.

Desfalques

Náutico

Luiz Paulo, João Maistro e Paulo Sérgio estão fora.

São Paulo

Ferreira está machucado.

Quando é?