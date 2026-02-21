Náutico x Santa Cruz: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da semifinal do Campeonato Pernambucano 2026

Náutico e Santa Cruz se enfrentam neste domingo (22), às 18h (de Brasília), no Estádio dos Aflitos, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Pernambucano de 2026.

Aqui, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir, incluindo canal de TV, detalhes de streaming e mais.

Onde assistir Náutico x Santa Cruz ao vivo

O jogo entre Náutico e Santa Cruz será transmitido pela Globo (para PE), na TV aberta, e pelo canal Premiere, no pay-per-view.

Notícias e prováveis escalações

Em busca do 22º título do Campeonato Pernambucano, o Náutico deu um passo importante rumo à final ao vencer o primeiro jogo da semifinal por 1 a 0. Agora, o Timbu volta a campo com a vantagem do empate para garantir a classificação e seguir firme na luta pelo troféu estadual.

Na primeira fase, o Náutico confirmou o favoritismo ao terminar na liderança do Grupo A, somando 18 pontos. Em sete partidas disputadas, a equipe conquistou seis vitórias e sofreu apenas uma derrota.

Do outro lado, o Santa Cruz entra pressionado para reverter o placar. A equipe tricolor precisa vencer por dois gols de diferença para avançar diretamente à final. Em caso de triunfo por apenas um gol, a vaga será decidida nas cobranças de pênaltis. Na fase inicial, o Santa terminou na quarta colocação, com 10 pontos, e, na etapa seguinte, superou o Decisão por 3 a 1 no placar agregado, garantindo presença na semifinal do Pernambucano.

Náutico: Gaston Guruceaga (Muriel); Arnaldo, Wanderson (Mateus Silva), Igor Fernandes e Yuri; Samuel e Wenderson; Júnior Todinho, Dodô e Vinícius; Paulo Sérgio.

Santa Cruz: Rokenedy; Israel, Eurico, Matheus Vinícius e Alex Ruan; Wagner Balotelli, Gabriel Galhardo, Patrick Allan e Willian Júnior; Vitinho e Quirino.

Desfalques

Náutico

Jonas Toró e Felipe Saraiva estão no departamento médico.

Santa Cruz

Não há Sconfirmados.

Que horas começa Náutico x Santa Cruz

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

