Náutico x Grêmio: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Tricolor está próximo do acesso à Série A; veja como acompanhar ao vivo na TV

Próximo do acesso à Série A, o Grêmio visita o Náutico no Estádio dos Aflitos, neste domingo (23), às 16h (de Brasília), pelo encerramento da 36ª rodada da Série B do Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da RBS TV, na TV aberta, do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Vindo de uma vitória e dois empates nos últimos três jogos, o Grêmio, com 58 pontos, registra 15 vitórias, 13 empates e sete derrotas na Segundona.

Para o confronto, o técnico Renato Gaúcho terá Janderson e Campaz à disposição, enquanto Biel, lesionado, pode dar lugar a Guilherme. Kannemann também deve voltar a formar dupla com Geromel.

Do outro lado, o Náutico, afundado na zona de rebaixamento com apenas 30 pontos, não terá Jean Carlos, com lesão no joelho. Thomaz será o substituto.

Em 34 jogos disputados entre as equipes, o Grêmio registra 21 vitórias, contra três do Náutico, além de 10 empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno da Série B 2022, o Tricolor venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Escalação do provável NÁUTICO: Bruno Lopes; Victor Ferraz, Arthur Henrique, João Paulo e João Lucas; Djavan, Souza e Thomaz; Everton, Richard Franco e Júlio Rodrigues.

Escalação do provável GRÊMIO: Brenno; Edílson, Pedro Geromel, Kannemann e Diogo Barbosa; Villasanti, Bitello e Lucas Leiva, Thaciano, Diego Souza e Guilherme.

Desfalques

Náutico

Jean Carlos, com lesão no joelho, é desfalque certo.

Grêmio

Biel, lesionado, está fora.

Quando é?

• Data: domingo, 23 de outubro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: Aflitos – Recife, PE

• Arbitragem: JEFFERSON FERREIRA (árbitro), CRISTHIAN PASSOS e HUGO SAVIO (assistentes), TIAGO NASCIMENTO (quarto árbitro) e ELMO ALVES RESENDE (AVAR)