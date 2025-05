Náutico x Brusque: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série C 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (04), nos Aflitos, pela quarta rodada da segunda divisão do Campeonato Brasileiro; veja os detalhes

O Náutico recebe o Brusque na noite deste domingo (4), a partir das 19h30 (de Brasília), no Estádio dos Aflitos, em Recife, pela quarta rodada da Série C 2025. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN e do Nosso Futebol+ no streaming (confira a programação completa).

O Náutico entra em campo pressionado por uma reação imediata na Série C. Sem vencer há quatro jogos e ocupando a zona de rebaixamento, a última vitória alvirrubra foi há mais de um mês, ainda pela Copa do Nordeste, sobre o América-RN.

O Brusque, por outro lado, vive um momento sólido e tenta manter a invencibilidade na competição. Com duas vitórias e um empate, o Marreco soma sete pontos e ocupa o quinto lugar na tabela, mirando o G-4. Na Copa do Brasil, o time segurou um empate sem gols contra o Athletico-PR e deixou a classificação em aberto para o jogo de volta.

Prováveis escalações

Náutico: Muriel; Marcos Ytalo, João Maistro, Carlinhos e Luiz Paulo; Auremir, Wenderson e Patrick Allan; Kelvin, Paulo Sérgio e Caio Vitor. Técnico: Hélio dos Anjos

Brusque: Matheus Nogueira; Matheus Pivô, Alemão, Jahn Pool Torres e Alex Ruan; Jean Mangabeira, Biel e Thomaz (Alex Paulino); Diego Mathias (Vini Faria), Álvaro e Guilherme Pira. Técnico: Filipe Gouveia

Desfalques

Náutico

Igor Pereira (lesionado), Vinícius (lesionado) e Marco Antônio (suspenso).

Brusque

Robinho (lesionado).

Quando é?