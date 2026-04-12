Nassoh salva o NAC Breda em Sittard com um chute certeiro nos acréscimos

O NAC Breda conquistou um ponto no último suspiro no domingo, em visita ao Fortuna Sittard: 1 a 1. O time, que ocupa a 17ª posição, parecia estar caminhando para a derrota no sul de Limburg, mas, nos acréscimos, Mohamed Nassoh salvou a equipe com um chute certeiro de longe. O NAC está atualmente dois pontos abaixo da zona de rebaixamento.

Ambas as equipes se mantiveram relativamente equilibradas na fase inicial, embora o Fortuna tenha se fortalecido ao longo do primeiro tempo. Kristoffer Peterson e Lance Duijvestijn, em especial, se destacaram no time da casa. Houve um revés para o NAC, pois Lewis Holtby foi forçado a sair de campo aos 37 minutos devido a uma lesão. Mohamed Nassoh foi seu substituto no meio-campo do Breda.

Sem gols no intervalo em Sittard. Isso mudou dez minutos após o reinício. Neraysho Kasanwirjo cruzou da direita e Peterson chutou para o gol do lado esquerdo da grande área. Um duro golpe para o NAC, que precisa tanto dos pontos na luta contra o rebaixamento direto.

O 1 a 0 claramente inspirou o Fortuna, e a equipe do técnico Danny Buijs partiu em busca do segundo gol. Para isso, Mohamed Ihattaren e Paul Gladon entraram em campo pela equipe da casa.

Ihattaren claramente queria deixar sua marca e foi especialmente perigoso em alguns escanteios com efeito, embora tenha sido impreciso nos passes. Enquanto isso, o tempo passava em desvantagem para o NAC, onde Moussa Soumano e Pepijn Reulen entraram em campo na fase final.

O tão desejado empate saiu nos acréscimos para o NAC, com Nassoh mandando um chute de fora da área para o canto esquerdo. Um grande alívio para os jogadores e os torcedores que viajaram de Breda.

O NAC terá uma nova chance na próxima semana, desta vez em casa contra o Ajax. Em seguida, virão os confrontos contra o FC Utrecht, o sc Heerenveen e o AZ. Uma tarefa difícil, portanto, para o time que luta para se manter na primeira divisão na próxima temporada.